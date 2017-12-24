地緣政治看起落 CNN評今年國際政治人物

2017年造就馬克宏。拜法國2大主流政黨意外崩盤之賜，身為前經濟部長的馬克宏趁勢崛起，當選法國總統。加上倫敦、華盛頓和柏林紛紛陷入政治動盪，以及本身的政治野心，馬克宏現在不僅是法國總統，甚至被視為自由世界的新領袖，未來一年行情看漲。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）今年全球動盪，牽動各國領袖的氣勢。美國有線電視新聞網（CNN）評比國際政治人物發現，有人受惠地緣政治動盪而氣勢上揚，有人挫敗連連。CNN並預測來年他們可能的表現。

●俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）

蒲亭在國內仍然極度受到歡迎，他可望在明年3月總統選舉中當選連任。

今年，蒲亭想和美國川普政府建立良好關係的夢想破碎，在涉嫌干預美國總統選舉的風暴中，美國也已進一步對俄羅斯制裁。

雖然如此，蒲亭在中東地區大有斬獲，不僅拉抬盟友敘利亞總統阿塞德、確保俄軍派駐中東，並且強化了俄羅斯政治掮客地位。

●中國國家主席習近平

今年是習近平大豐收的一年。他的「思想」寫入中國共產黨黨章，先前只有毛澤東有此能耐。習近平的權力鞏固數十年罕見。

中國國內生產毛額（GDP）可望持續成長，中國幾乎篤定成為超級強權。

對於習近平而言，北韓問題將是他明年的首要挑戰。其他挑戰包括川普執政下的中美緊張貿易關係，以及國內經濟持續走緩。

●北韓領導人金正恩

今年元旦，金正恩宣稱北韓已進入研發洲際彈道飛彈（ICBM）最後階段，總統當選人川普次日推文說北韓永遠不可能擁有洲際彈道飛彈。往後11個月北韓完成16次飛彈試射和1次核試爆後，成功試射其歷來最先進的洲際彈道飛彈。

在今年唇槍舌戰中，金正恩暫時占上風，但明年難以逆料，因為戰爭疑慮擴大，國際社會對北韓實施的前所未有制裁生效。

●日本首相安倍晉三（Shinzo Abe）

安倍晉三從全球不穩定氛圍中取分。在全球領袖中，面對天威難測的川普總統，安倍是迎合討好第一人。安倍吹捧川普，招待美食，並送鍍金高爾夫球桿給川普。2人私交甚篤，定期通話和會晤。

北韓2度試射飛彈飛越日本引發國內恐慌，安倍藉題發揮，儘管醜聞頻傳與擬修和平憲法引發爭議，仍為自己領導的執政黨贏得一面倒勝利。安倍將挾自信的勢頭進入2018年，其中包括日本近20年來最佳的連續經濟成長。

▼氣勢下降者：

●德國總理梅克爾（Angela Merkel）

對於梅克爾來說，今年是艱困的一年。她先修補和美國總統川普的關係，然後處理國內右翼民粹主義勢力的興起。雖然川普在首次會晤中拒絕握手，梅克爾已成功建構和川普的工作關係。

梅克爾接著在9月大選中面臨挑戰，極右派「德國另類選擇黨」（Alternative for Germany,AfD）抱走超過100萬票，成為她執政的一大警訊。梅克爾仍是總理，但她必須儘快籌組聯合政府，以迎接2018年的挑戰。

●緬甸實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）

從緬甸民主的希望變成軍方種族清洗罪行的辯護者，翁山蘇姬大失人心。

今年9月中旬，超過40萬穆斯林少數族裔洛興雅（Rohingya）難民為了躲避軍方迫害，越界逃到孟拉加境內，當時諾貝爾和平獎得主翁山蘇姬發表演說表示：「我們要查出他們出走的原因。」

難民人數後來持續增加，超過60萬人。美國和聯合國譴責緬甸軍方暴行是種族清洗。不過，翁山蘇姬在國內仍然享有熱烈的支持。

●英國首相梅伊（Theresa May）

梅伊提前舉行國會大選，她領導的「保守黨」失去2位數多數優勢，迫使她不得不和「北愛爾蘭民主聯盟黨」（DUP）合作，以保有執政權。梅伊此舉招致外界批評，並讓英國脫歐談判的北愛邊界問題更加複雜難解。

梅伊並且面對想要奪取她首相寶座的陰謀，以及國會性醜聞的震盪。受到國會性醜聞影響，梅伊已失去3名內閣大臣，其中包親密盟友葛林（Damian Green ）。

然而，梅伊今年在英國脫歐談判上的成就不容忽視，她把談判成功帶入第2階段。隨著下一階段談判到來，以及針對她領導地位而來的挑戰傳言不斷，梅伊明年的處境可能同樣艱困。

●西班牙總理拉荷義（Mariano Rajoy）

對於拉荷義而言，今年可能是他想要忘記的一年。今年加泰隆尼亞不顧西班牙中央政府反對，舉行獨立公投，並且依公投結果宣布獨立，讓西班牙陷入前獨裁者佛朗哥（Francisco Franco）時代結束以來的最嚴重憲政危機。

拉荷義收回加泰隆尼亞的自治權，並由中央政府接管。許多人認為拉荷義小題大作，他或可不理會公投結果，因為先前馬德里中央政府也曾這麼處理過，或是更早幾年就坦然面對加泰隆尼亞危機，就不會走到今天這一步。

加泰隆尼亞議會12月舉行選舉，獨派政黨宣布勝利，拉荷義遭到進一步挫敗。（譯者：中央社嚴思祺）1061224