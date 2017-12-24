風暴襲菲國208死164失蹤 耶誕夜心沈重

天秤（Tembin）22日猛撲有2000萬人口的主要島嶼民答那峨島（Mindanao），帶來強風和豪雨，摧毀至少一處山區村莊，促使當局發動大規模搜救行動，今晨這個熱帶風暴才進入南海。

在耶誕節來臨前夕，菲律賓的納卯市（Davao）昨天也有一家購物商場發生大火，至少造成37人喪命，在天主教徒占多數的菲國使得節慶氣氛更大受影響。

（中央社馬尼拉24日綜合外電報導）熱帶風暴天秤引發嚴重洪水和土石流，重創菲律賓南部地區，至今天已知造成超過200人喪生，還有上百人失蹤，對數以萬計家園受損的災民而言，這個耶誕節已經泡湯。

英國廣播公司（BBC）和法新社報導，警方表示，目前已證實有208人喪生，還有164人失蹤，另有4萬民眾逃離家園，到疏散中心避難。

根據紅十字會與紅新月會國際聯合會（IFRC），總計有7萬居民流離失所或蒙受災情，而且持續大雨可能妨礙搜救生還者。

這個慈善機構的菲律賓運作與計畫主管艾略特（Patrick Elliott）說：「民眾匆忙逃命，丟下了一切家當。」

菲律賓每年都有大型風暴來襲，其中許多造成傷亡，但民答那峨通常災情較輕，官員表示，這可能導致許多民眾這次疏於防範，未依警告到安全地點避難。

電視台播出的畫面顯示，島上大片地區被混濁大水淹沒，深度及腰，街道也變成了河流。

警方指出，民答那峨島北部有135人死亡與72人失蹤，民答那峨島西部貧困的三寶顏半島（Zamboangapeninsula）也有47人死亡與72人失蹤。

還有26人在民答那峨島中部的北蘭佬省（Lanaodel Norte）罹難，另有20人失蹤。

路透社報導，警方和救難官員表示，他們預期死亡人數會再上升，因為隨著救難人員抵達偏遠的農村和海岸地區，以及恢復電力和通訊後，可能會回報發現更多人罹難。

災情最嚴重的地方之一是山村達拉瑪（Dalama），村裡有103棟房舍遭洪水沖走，全村幾乎從地圖消失。

ABS-CBN電視台播出的畫面顯示，當地房舍不是遭洪水沖毀就是被大水圍困，警察、軍人和志工用鏟子和雙手挖掘泥土和瓦礫以尋找倖存者。

生還老翁山克潘（Armando Sangcopan）告訴電視台：「洪水來得很快，很多人沒能逃出他們的房子。」

65歲的農民巴薩波爾（Felipe Ybarsabal）則在電話中告訴路透社：「事情發生得很快，洪水迅速上漲淹沒我們的房子。我們沒能搶救出任何東西。不到一個小時，大水就深達2到3公尺。」

在三寶顏地區城鎮卡巴薩蘭（Kabasalan），數十戶災民在耶誕夜擠在鄰居的家裡，因為洪水兩天前沖走了40棟房舍，造成3人喪生和1人失蹤。

民防部門首長馬拉維洛（Junalyn Maravillo）告訴法新社：「這是場災難。他們現在哪還顧得了耶誕節，他們只擔心明天要吃什麼。」

天主教教宗方濟各（Pope Francis）在羅馬表示，他為菲律賓風災的受害者祈禱。菲國人口有80%是天主教徒。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發布聲明說，聯合國準備協助菲律賓救災。

氣象局表示，天秤今晨進入南海後，威力又增強為颱風，風速達每小時120公里，以20公里時速向越南南部推進。（譯者：中央社林治平）1061224