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耶誕節的奇蹟 瀕臨破產的新創企業Theranos獲

鉅亨網2017/12/24 23:31
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耶誕節總是充滿了奇蹟，對於這家醫療公司而言，這真的是天上掉下來的禮物，從破產邊緣起死回生，至少還能撐上一年。

Theranos 是一家對醫療設備能力自吹自擂的新創企業，剛剛獲得了 1 億美元的新貸款。《華爾街日報》報導，這筆貸款來自 Fortress 投資集團。

據報導，Theranos 在 2004 至 2015 年中，CEO Elizabeth Holmes 聲稱該公司有能力徹底改變血液測試的傳統方式，並據此累計募集了 9 億美元。但在 2015 年，該公司被發現偷偷使用競爭對手的機器進行測試，而且除此之外，還有一些其他的醜聞。

據指出，截至 2016 年底，該公司仍有 2 億美元現金可動支，但已經失去大多數可吸引資本的前景。之後，與前客戶 Walgreens 的訴訟和解，涉及金額並未公開，但據了解相當可觀。據《華爾街日報》報導，Fortress 的貸款預計可讓 Theranos 繼續營運到 2018 年。

《財富》網站報導，這將使公司有更多的時間轉型為醫療設備製造商而非測試服務商。因為美國 FDA 撤銷了該公司實驗室的執照，並禁止 Holmes 2 年內涉及任何實驗室計畫。

Theranos 迄今未能獲得 FDA 批准任何一項新的測試許可。它也一直在淡化過去大力吹捧的技術：只需非常小的「指尖」樣本就能進行血液檢測的能力。

根據 Theranos 的聲明，Fortress 貸款將以「實現某些產品和經營目標」作為條件。但目前並不清楚這些問題是否可能包括該公司面臨的多重調查和訴訟出現正向結果。

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