點評小嫻婚變　沈玉琳：可能連當事人都不知道原因

藝人沈玉琳24日參加中天節目《小明星大跟班》，他受訪時，被記者問及對小嫻婚變的看法，他直言，「婚姻感情出狀況，有時候不只我不知道為什麼，可能連當事人都不知道。」他還巧妙以爬山做比喻，「不能攻頂，那我們就互相祝福對方，讓大家能夠下山。」

「清官難斷家務事，我就不討論他們誰是誰非了。」他接著侃侃而談，「我這樣講可能有人覺得我在敷衍，事實上，婚姻感情出狀況，有時候不只我不知道，可能連當事人都不知道。當事人呢？午夜夢迴想說，『奇怪，到底是哪裡出了錯？』、『是他對的多？還是我錯的少？』秤斤秤兩，其實得不到結果。」對於感情，他有自己的一套看法，「有時候，婚姻跟感情講求緣分，如果走不長久，就要彼此祝福啦。」