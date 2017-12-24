紐時：川普說海地人都有愛滋 白宮否認

有線電視新聞網（CNN）報導，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）發布聲明痛批紐約時報，否認川普曾說過這些話。

根據紐約時報（NYT）的報導，有兩位官員爆料說，川普在那場會議中提到有上萬海地人拿到美國簽證，脫口而出說海地人都有愛滋病，而談起有4萬多奈及利亞人拿到美簽時，也譏諷他們永遠不會「回他們（在非洲）的茅草屋」，還說阿富汗是恐怖分子的天堂。

（中央社華盛頓24日綜合外電報導）「紐約時報」披露，美國總統川普6月與高層官員舉行會議時，對移民表現輕視和貶抑態度，口出海地人「都有愛滋病」等語。不過，白宮強烈否認此事，痛批紐時報導不實。

桑德斯表示，參與會議的白宮幕僚長凱利（JohnF. Kelly）、國家安全顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）、國務卿提勒森（Rex Tillerson）等高級官員與幕僚都否認這種可憎說法，而紐約時報會刊出他們所謂匿名消息人士的這種謊言，既令人難過，原因也很明顯。

紐約時報的報導說，在白宮橢圓形辦公室舉行的這場會議，出席者除了時任國土安全部長的凱利等首長，還有白宮顧問米勒（Stephen Miller）等人，而米勒在會中提供川普一份清單，說明2017年有多少移民已獲得簽證入境美國。

據報導，當時凱利和提勒森都回應說，其中許多簽證是發給短期遊客，但在凱利和米勒將此歸咎提勒森後，他雙臂一伸，反擊說他也許應該完全停止核發簽證。

紐約時報表示，這則報導根據的是對30多位人士的訪問，而據稱出自川普的爆炸性輕蔑言論是由兩位官員披露，其中一位出席了會議，另一位則由其他與會者得知上述說法。

不過，報導也指出，另外幾位與會人士說，他們「不記得」川普說過這樣的話。（譯者：中央社林治平）1061225