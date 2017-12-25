澎湖家扶溫馨「好好親子帳篷音樂節」登場

澎湖家扶中心表示，「好好親子帳篷音樂節」是一個以家庭與帳篷為主題的社區音樂節，期待透過白沙社區在地學生與社團的表演，結合聖誕佳節的歡愉氣氛，讓家庭親子跟社區間有更多的交流與互動。

為促使社區兒少暨家庭有更多休憩、互動的友善環境，澎湖家扶中心首度於24日下午在白沙社會福利館辦理「好好親子帳篷音樂節」，盼能更拉近家庭親子間距離，鼓勵家長與社區共同來關注孩子們的教育發展。

活動設計親子一同搭建帳篷、製作專屬的聖誕花圈，象徵一同經營幸福家園，並邀請社區團隊共襄盛舉，包括：鎮海國中、白沙國中、白沙健康舞蹈協會等，也感謝澎防部鎮疆樂團的參與，象徵社區民眾一同關心投入，並安排聖誕禮物交換，和贈送兒童繪本、教養書籍，促使社區民眾有更多的交流，與增進家庭親子職能的機會。晚間的點燈儀式，讓活動進入到高潮，可以看見親子間有非常多的情感流動，其中也有家庭主動與我們分享：希望往後社區有更多類似的參與機會。

澎湖家扶中心表示，「親子」是家庭中非常重要的關係鏈，其關係的連結強度往往直接影響孩子是否健康成長，而澎湖在面對全國人口老化指數榜上有名、人口外移、資源分配不均與不足的議題，更需大家一同來關心與支持兒少暨家庭於社區中的教育學習機會。



▲聖誕花圈手做留下美好回憶。（圖／記者鄧至傑攝 , 2017.12 24）