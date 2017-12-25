永續校園典範　南華大學榮獲「國家永續發展獎」

南華大學校長林聰明表示，該校除了擁有63公頃的校地面積，綠覆率達75.76%，且素有「森林大學」美稱之優勢外，針對國家永續發展獎評選的各項面向，包含學校政策管理與落實永續校園、永續發展課程教學、永續人文關懷及社區參與以及促進經濟、環境、社會融合等皆符合其標準。

南華大學近年不僅善盡大學社會責任，在推動環境永續方面亦不遺餘力，該校繼日前獲得企業永續「金獎」及企業綜合績效獎，12月又獲行政院頒發「國家永續發展獎」，並於12月25日由林聰明校長出席頒獎典禮接受表揚。南華大學在推動環境永續方面的努力與成效有目共睹，深獲好評，堪稱為全國最永續的大學。

林校長指出，為充實永續教育資源，通識中心每年開設51門環境教育特色課程，並於今年106學年度成立永續綠色科技碩士學位學程，首度招生率就達100%，以培養國際級綠領人才。此外，也結合彰雲嘉大專院校，推動簽署「環境永續心靈環保大學宣言」，並鼓勵學生至各級學校及海外進行環保宣導及志工服務。歷年來，為落實大學社會責任，亦深入社區關懷弱勢族群，並結合公益團體舉辦下鄉送愛活動，將「做好事、說好話、存好心」三好精神加以落實與推廣。

林校長更提到，為促進地方發展，更積極與在地企業進行產學合作，除了提供學生實習與就業機會，也落實在地人才在地培育以及在地就業之目標。

當全台灣都在擔心PM2.5對人體的傷害時，南華大學校園綠覆率達75.76%，可有效減少空汙帶來的危害。有鑑於氣候變遷造成人類面臨生存危機，該校多年來持續進行廢棄物減量及資源回收，並推動環保低碳活動，發展太陽能等綠色能源，以落實節能減碳，期許在2021年達到自主碳中和，建構「零污染、零廢棄物」的生態校園環境。

近年來，南華大學落實節能減碳、推動環境永續的努力與成效，不僅深獲好評也獲得許多獎項之肯定。有鑑於此，台灣永續能源研究基金會特別為該校免費開設「企業永續報告菁英培訓班」。此外，南華大學更獲得教育部「蹲點計畫」全額補助，預計有10位來自世界各地的優秀學生來到南華大學，針對永續發展課題進行半年的學習與觀摩。未來南華將持續以「生命教育、智慧創新、環境永續、三好校園」為發展重點，並透過積極行動、愛護環境、降低碳排放，致力成為台灣甚至世界級的永續校園典範。