星巴克營造友善職場 　「小天使」莉莉蛻變大幫手

「小天使」是星巴克對身心障礙員工的暱稱，不是貼標籤，是星巴克文化，要求所有員工像疼惜「小天使」一樣，包容善待他們。臺中市政府勞工局長黃荷婷表示，全台400多家星巴克門市，總計已進用138名身心障礙者，是法定進用率的2倍多，是幸福企業，所提供的友善職場，幫助身心障礙員工穩定就業，也善盡社會責任，希望有更多企業跟進。

現年25歲的莉莉，是星巴克台中市政店「小天使」。患有精神障礙的她，遲遲未能找到適合工作，經臺中市政府勞工局輔導在星巴克當清潔員，星巴克熱情接納，伙伴珊妮像陽光一樣給她溫暖與扶持，莉莉在友善職場如魚得水，她很珍惜，每天像小陀螺般忙不停，成了外場環境維護大幫手，伙伴讚稱「不能沒有她」，這份肯定讓莉莉重拾信心。

星巴克市政店經理王世典表示，只要有工作意願，星巴克就給機會。以莉莉為例，儘管個性文靜害羞，面試時卻強烈表達工作意願，她說需要工作分擔家計。莉莉25歲，每個月要幫家裡負擔房貸，即使待業一年多，仍未間斷地動用存款繳交，對家庭的責任心促使她一定要工作。

只是，莉莉國中時因課業壓力以致罹患憂鬱症，目前持續穩定服藥中，但遇到新的工作變動或到新環境，總會特別患得患失，或擔心自己做不好，嚴重缺乏自信。輔導莉莉的就服員楊喨茵表示，尤其找工作不易，讓莉莉更沒信心，到星巴克工作前，還一再擔心自己會打破杯子，擔心自己不能勝任等等，焦慮情緒表露無遺。

事實上，莉莉的焦慮完全多餘，星巴克有自己的培訓流程。莉莉報到後，即由店長安排珊妮貼身培訓，整整三天，從認識環境到收拾桌面、清理杯盤、打掃衛生等，一樣樣示範指導，務必要讓莉莉完全做到位才「過關」，是職場最稱職的支持者。



▲星巴克市政店店長王世典（左）肯定莉莉是大伙的好幫手，不能沒有她（圖／金武鳳攝 , 2017.12.25）

楊喨茵表示，珊妮像姐姐一樣，教導莉莉如何使用清洗器具，如何收拾桌面等，她陽光般的溫暖及友善扶持，讓莉莉缷下心房感受到其它伙伴的善意。在友善職場裡，莉莉勤快工作，總是自動自發搶著做事。尤其周六、周日是星巴克「旺日」，人力吃緊，她主動表示可以排假日班，一手包辦外場清潔工作，讓伙伴們能專心做吧檯料理，敬業又樂群，是名副其實的「小天使」，大家「不能沒有莉莉」。

店長王世典說，莉莉已穩定工作近8個月，從工作中獲得的成就感，讓她重拾信心，像變個人似的，總是笑臉迎人，不再像初來時，全身緊繃，連收拾個杯子都會雙手發抖。現在她樂在工作，還主動要求提高工時。事實上，成長的不只是莉莉，星巴克員工也從莉莉身上獲得啟示。

王世典指出，星巴克員工大多是二、三十歲的年輕人，人生際遇中也許從未遭遇過坎坷，對於莉莉，他們特別佩服她能勇敢面對人生，總不吝給予鼓勵和溫暖，甚至在慶幸自己身在福中之餘，人生觀與處事態度也有改變，更懂事知福惜福，是大家額外的收穫。