議員要求老人健保補助　中市府：老人福利不減反增

國民黨議員表示，台中市從102年開始實施的老人健保補助，早設有排富門檻，必須是「設籍滿1年，年滿65歲以上或年滿55歲以上原住民，且受扶養人未達申報標準或綜合所得稅5％以下者」，才能符合資格。

台中市政府今年取消老人健保費補助，國民黨台中市議員黃馨慧、楊正中、張瀞分、陳政顯、劉士州、張廖乃綸、沈佑蓮等今(25) 日開記者會表示，102年台中老人健保補助政策已經有「排富」門檻，立即恢復台中老人健保補助。市府回應，老人福利不減反增，持續提供低收、中低收老人健保補助及相關福利，民調有8成3支持，有關老人福利預算明年再增14億元。

議員指出，推行這項補助政策的縣市，還包括台北、新北、桃園、高雄和基隆。台中市65歲的老年人口還低於台北市、新北市、以及高雄市，市長林佳龍不是宣稱他主政之後，台中市的財政健全、人均負債數字在六都排第五名，還推行托育一條龍、假牙補助，這些也屬於社會局長呂建德定義的現金補助福利，為何砍福利的第一刀，卻揮向最弱勢、而且多數屬於勞工家庭、沒有退休俸的老人家？

市政府表示，台中市過去的老人健保費補助政策，只要年滿65歲、個人綜合所得稅率在5%以下可獲得補助。然而，目前30萬老年人口中，高達18萬人獲得補助，比例超過60%；其中近半領取補助者擁有不動產超過750萬元，年利息所得超過5萬元，排富效果已失靈，且原本依據低收、中低收入等條件補助，就已有設置排富措施，另設不免疊床架屋。

尤其，台中市老人健保補助經費從102年開辦時4.5億元，去(105)年大幅成長至11.4億元，在資源有限的情形下，勢必要調整，目前市府仍持續援助1萬6565位低收及中低收老人，同時讓全民健保回歸社會保險的意義，並使福利政策永續化，這才是民眾之福。

市府強調，「自助、人助、互助」是社會保險的基本精神，民眾每一分納稅錢都要用在刀口上，節省下來的經費市府會投入老人共餐、長青學苑、老人乘車補助、老人裝置活動假牙補助、長期照顧服務、建置老人送餐中心及增加居服人力等7大老人服務項目。