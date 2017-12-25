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藍線第一期可行性　中央部會到南市勘查

記者黃文博／台南報導2017/12/25 18:29
▲中央相關部會到南市勘查。 （圖／記者黃文博翻攝，2017.12.25）
▲中央相關部會到南市勘查。 （圖／記者黃文博翻攝，2017.12.25）

交通部今（25）日抵達台南市辦理先進運輸系統藍線第一期可行性研究現勘作業，由高鐵局邀集行政院交通環境資源處等相關單位，至第一期藍線現地進行路線、車站場站及機廠位置勘查。 　　

台南市交通局表示，「台南市先進運輸系統優先路網」可行性規劃，在105年將第一期藍線可行性研究」報告書函報交通部，經多次書面審查意見，台南市政府再於今年11月檢討後陳報交通部。 　　

交通局長林炎成表示，藍線第一期為中華環線路廊，自台鐵大橋站沿中華路、中華東路至大同路站，路線長度8.6公里，共設有14座車站，將採用高架化跨座式單軌系統，具有量體輕簡、用地少、成本低、施工期短、低噪音等優點。 　　

林炎成強調，南市府積極推動捷運化公共運輸系統，公車運量更由合併前的749萬人次，大幅成長至106年的2,050萬人次，足見公共運輸的重要性，推動先進運輸建設更是刻不容緩的工作。 　　

藍線第一期已納入行政院前瞻基礎建設第一期特別預算優先推動，藉由本次現勘檢視可行性研究報告書，儘速依審查意見再檢討報告書內容，並以107年完成可行性研究核定接續辦理綜合規劃作業為目標。 　　

捷運工程處籌備處主任秦繼孔表示，藍線第一期起迄點為大橋站與大同站，如配合鐵路地下化期程，其中大橋站站體未來將可與台鐵共構，方便民眾轉乘，大同站則與林森站距約1公里，未來台鐵地下化後，原鐵路廊道騰空後，會施作30米寬的公園大道，屆時此路段係為公車的黃金路線，捷運大同站與台鐵各站間均有公車接駁路線，大幅提升鐵路、捷運及公車的轉乘功能。

關鍵字先進運輸系統藍線林炎成交通部
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