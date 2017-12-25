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高雄市六桂宗親會訪澎　陳光復大力推介澎湖之美

記者鄧至傑／澎湖報導2017/12/25 18:45
▲雙方廣泛交換意見，並互贈紀念品。（圖／澎湖縣政府提供 , 2017.12 25）
▲雙方廣泛交換意見，並互贈紀念品。（圖／澎湖縣政府提供 , 2017.12 25）

高雄市六桂宗親會抵澎參訪，今(25)日上午由前監察委員洪俊德、翁萬基率領一行30人前往縣府拜會縣長陳光復，陳光復表達熱忱歡迎之意，向嘉賓們說明澎湖3年來縣政成果，也大力推介澎湖之美，行銷澎湖。


▲陳光復歡迎高雄市六桂宗親會蒞澎參訪。（圖／澎湖縣政府提供 , 2017.12 25）

陳光復表示，今日就任縣長滿3年，過去3年他與縣府團隊與時間賽跑，努力為縣政打拚，不但觀光人次增加，自上任時96萬，去年達到108萬人次，今年預計能達115萬人次的歷史新高，返鄉設籍人數成長近3千多人，公司行號也成長927間，合法民宿登記增加至目前600餘家。觀光人數增加，返鄉人口回流，各行各業商業成長，代表澎湖持續向上成長。

陳光復表示，澎湖成功爭取到2018世界最美麗海灣年會主辦權，將舉辦長達40天的海灣嘉年華活動，結合全球港灣城市論壇、全球海洋資源會議、世界遊艇展、國際美食展、國際旅遊佳麗選美比賽、國際鐵人三項、馬拉松、國際學術研討會等一系列活動，希望吸引更多國際遊客來澎湖，讓世界看到澎湖之美。會中，雙方廣泛交換意見，氣氛熱烈融洽，並互贈紀念品，並於縣府大門口前合影留念。


▲縣府大門口前合影留念。（圖／澎湖縣政府提供 , 2017.12 25）

關鍵字澎湖縣政府高雄市六桂宗親會監察委員世界最美麗海灣
摘星山莊事件始末　廖永來娓娓道來世界神明聯誼嘉年華　佛光山登場

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