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大學學測13.6萬人報名 26日寄考試通知

中央社2017/12/25 17:47
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（中央社記者許秩維台北25日電）大考中心今天表示，107學年大學學測共有13萬6465人報考，考試通知將於明天寄發，試場分配表及詳細地點將於明年1月12日公布於大考中心網站。

大學入學考試中心今天發布新聞稿表示，107學年學科能力測驗訂於明年1月26日至27日舉行，共有13萬6465人報考，考生於考試當日除了攜帶簡章規定的有效身分證件外，建議同時攜帶「考試通知」前往應試，以利查找試場。

大考中心將於明天寄發考試通知，考試通知於考試前毀損或遺失，大考中心將不再重製、補發，相關應考資訊，考生可自行至網站（http://www.ceec.edu.tw/)查詢。

大考中心提醒考生，107學年開始，學測不再寄發准考證，考生應試時，應攜帶身分證（或有照片健保卡或護照或居留證或駕照之一）正本入場應試以供身分查驗，如未攜帶有效證件，經監試人員查核並確認為考生本人無誤者，先准予應試，但當節考試結束鈴聲響畢前仍未送達試場、考(分)區試務辦公室者，扣該節考試成績1級分。

由於學測一天有好幾節考試，大考中心也請考生務必攜帶有效證件應試，以避免同一天因未帶有效身分證件導致違規被扣減多節成績。

107學年學測試場分配表及詳細地點將於明年1月12日公布，登載於大考中心網站，並提供網路及電話語音（02-23643677）查詢服務。1061225

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