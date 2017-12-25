勞工天災假入法完成初審 下會期協商

蔣萬安表示，天災假應入法，確保勞工生命安全，再透過函示來盤點例外行業。天然災害停止上班及上課作業辦法中規定需輪班或救災等人員，不適用停班規定，勞工應可比照處理，並非在天災時都不要出勤，對於醫護人員或救災人員，一樣可用但書處理。

（中央社記者王承中台北25日電）立法院社環委員會今天初審通過攸關勞工天災假入法的勞基法部分條文修正草案，因朝野立委及勞動部仍有意見，中國國民黨召委蔣萬安宣布，所有提案保留送朝野協商，預計下會期協商。

列席的勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨說，天然災害停止上班及上課作業辦法是針對公部門，而私部門的上下班時間多元，各行業差異又大，很難逐一在勞基法中列出哪些行業可以放天災假，哪些不行，跟公部門有程度上的差異，盼立委審慎考慮。

提案的親民黨立委陳怡潔表示，雖現行相關要點有規定勞工天災可不出勤，但無強制力，侵害勞工權益，本次天災假入法提案，全是針對要點內容，勞動部若做不到，當初為何要訂要點。

提案的民主進步黨立委鍾孔炤表示，勞動部認為現在入法有困難，但為何天災假要入法？就是因為現行保障勞工天災出勤的相關要點拘束力不強，若無法一步到位，認為小企業在執行上恐有困難，是否可用企業規模去做評估。

朝野立委及勞動部對於天災假入法多有意見，蔣萬安說，由於朝野立委都同意，因此將全部提案保留併案送出委員會完成初審，盼勞動部及各部會未來協商時能提出更周延的研究報告，將在下會期協商。1061225