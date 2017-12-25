摘星山莊遭拆及保存事件始末　廖永來娓娓道來

前台中縣長廖永來於今(25)日上午，在台中市定古蹟─潭子區摘星山莊所舉辦的摘星山莊保存事件20周年紀念記者會中談論摘星山莊遭拆除及保存事件的始末，認為此一事件發生後，成為國內古蹟保存、法制與活化觀念之分水嶺。

前台中縣長廖永來表示，民國86年12月24日深夜，經台灣建築師公會票選為「台灣十大民宅之首」的台中潭子摘星山莊，在建商購地後，竟遭到無情拆除的命運，造成第一進前廳右角間、內護龍前間、右山門、右外護龍等空間的嚴重破壞，翌日，全國各大傳播媒體皆大幅報導，引發全國性關注，經當時立法委員謝啟大邀集內政部、文建會、行政院主計總處及台灣省政府、台中縣政府等相關單位極力搶救。