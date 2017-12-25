摘星山莊遭拆及保存事件始末　廖永來娓娓道來

前台中縣長廖永來於今(25)日上午，在台中市定古蹟─潭子區摘星山莊所舉辦的摘星山莊保存事件20周年紀念記者會中談論摘星山莊遭拆除及保存事件的始末，認為此一事件發生後，成為國內古蹟保存、法制與活化觀念之分水嶺。
前台中縣長廖永來表示，民國86年12月24日深夜，經台灣建築師公會票選為「台灣十大民宅之首」的台中潭子摘星山莊，在建商購地後，竟遭到無情拆除的命運，造成第一進前廳右角間、內護龍前間、右山門、右外護龍等空間的嚴重破壞，翌日，全國各大傳播媒體皆大幅報導，引發全國性關注，經當時立法委員謝啟大邀集內政部、文建會、行政院主計總處及台灣省政府、台中縣政府等相關單位極力搶救。
廖永來指出，當時他才就職上任第5天，立即召開文資審議與保存等相關會議，並於同月26日公告為台灣史上首座縣定古蹟，終為國人保留住這珍貴難得的古蹟建築群。
廖永來進一步指出，該拆除與保存事件至今整整20年，他回朔當年全台各大報的連續幾日綿密報導中提到，建商聘僱挖土機輾地、怪手鏟屋、賣屋子孫持大槌砸牆、警力現場維護，以及中央民代血淚奔波呼籲保留、護屋子孫跪地求留、文史工作者組團搶救，甚至造成現場幾度肢體衝突等。
廖永來說，所幸，全案最終以台中縣政府火速指定為古蹟，半年後，並由中央、省與地方達成協議，以按比例出資方式，開例買回摘星山莊，並著手進行各階段調查研究報告與修護事宜。
經此「搶救摘星山莊」保存事件之後，台灣社會更加廣泛地關注文化資產維護議題，同時也幾度在「經濟開發／文化保存」之間引起大規模的討論，甚至因此在古蹟審議、補償規範、修繕維護與容積率轉移等各角度上，逐漸建立觀念與完備法制與，因此，20年前的「搶救摘星山莊事件」，可說是台灣社會對於古蹟保存與文化再造的重要分水嶺。