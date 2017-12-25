影／世界神明聯誼嘉年華　佛光山熱門登場

邁入第7年、第8次舉辦的「2017世界神明聯誼會」，今（25）日上午7時起，在佛光山佛陀紀念館舉行，整個活動就像宗教大拜拜、嘉年華會般的熱鬧登場，有近10萬的信眾前往參與共襄盛舉。



▲香港奢色園黃大仙寺一行代表出席盛會（圖／記者宋汝夔攝 , 2017.12.25）

今年的世界神明聯誼會有700家來自世界各地的宮廟及教堂、及近2000神尊與陣頭參與，其中以世界第二大天主教教堂、巴西聖母院供奉的「黑聖母」阿帕雷西達（Aparecida），獲教宗批准來台，於上午8點半接受心培法師掛牌，而受到各界𥌓目。此外，英國最大的清真寺東倫敦清真寺，以及來自多元宗教區--法國碧西市的猶太教，都有代表蒞臨盛會。

佛光山住持心保和尚表示，邁入第7年、舉辦第8次的世界神明聯誼會，去年因為達700家以上的宮廟及教堂參與盛會，榮獲世界紀錄認證，因此今年吸引法國猶太教、英國伊斯蘭教、巴西天主教來台，共同為世界和平祈福。



▲佛光山住持心保和尚表示，邁入第7年、舉辦第8次的世界神明聯誼會，去年因為達700家以上的宮廟及教堂參與盛會，榮獲世界紀錄認證，因此今年吸引法國猶太教、英國伊斯蘭教、巴西天主教來台，共同為世界和平祈福。（圖／佛光山人間社提供，2017.12.25）

整個活動從上午7點開始，各地區的神明依序進入佛陀紀念館前菩提廣場掛牌、安座，12點到下午1點半在萬人照像台，進行各類型的陣頭表演文化，另有「愛與和平祈福音樂會」，玉佛殿供奉的佛陀真身舍利也將迎請下來，讓大眾瞻仰禮拜，並展出由林智信創作、長達408尺的巨型木刻版畫，記錄台灣早年迎媽祖盛況。



▲來自福建沙縣大東山白馬長慶尊王出恭巡台文化交流。（圖／記者許薰方攝 , 2017.12.25）

值得一提的是，今年的聯誼活動更擴大神明規模，有法國的猶太教、英國的伊斯蘭教、巴西的天主教，以及菲律賓、馬來西亞、新加坡、港澳與海峽兩岸的基督教、佛教、道教、儒教等團體，共同參與此次舉辦的「2017世界神明聯誼會」，其中巴西黑聖母與菲律賓聖嬰一起合影，受到宗教界的讚賞。另外就是各宗教代表於10點半到12點，在大覺堂進行「愛與和平祈福音樂會」獻唱，用音聲讚頌，為世界和平祈福。