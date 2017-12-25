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因應美國升息趨勢　降資金成本　台銀增持千億元外匯存款

記者顏真真／台北報導2017/12/25 18:06
▲台灣銀行與基督教論壇基金會合作發行｢祝福認同卡｣，台灣金控暨台灣銀行董事長呂桔誠（右三）受訪時提到，因應美國升息趨勢，台灣銀行今年增持等值新台幣千億元的外匯存款，明年也規畫再增加千億元。（圖／記者顏真真攝 , 2017.12.25）
▲台灣銀行與基督教論壇基金會合作發行｢祝福認同卡｣，台灣金控暨台灣銀行董事長呂桔誠（右三）受訪時提到，因應美國升息趨勢，台灣銀行今年增持等值新台幣千億元的外匯存款，明年也規畫再增加千億元。（圖／記者顏真真攝 , 2017.12.25）

美國聯準會（ Fed ）啟動升息循環，台灣銀行積極進行財務操作，台灣金控旗下台灣銀行董事長呂桔誠 25 日表示，內部早在今（ 2017 ）年3月行務會議訂下年度目標，增持等值新台幣 1000 億元的外匯存款，有效降低資金成本，而這目標也已提前在 10 月底達陣，明年將續朝下個千億元目標邁進。

台銀 25 日與基督教論壇基金會合作發行｢祝福認同卡｣，強調持卡人每一筆消費，台銀都會提撥 0.25% 至 0.3% 回饋金作為推廣公益之用。由於再一周就要迎接 2018 年，呂桔誠出席記者會受訪時提到，明年經濟表現應與今年差不多，仍是穩定復甦，但也有賴政府前瞻建設計畫的落實，以帶動經濟成長。

此外，美國啟動升息循環，聯準會已升息3次，呂桔誠透露，台銀已預期美元利率將呈現往上走的趨勢，因此，今年3月行務會議決定增持等值新台幣千億元的外匯存款，其中以增持美元為主，並已提前在 10 月底達成目標，明年同樣規畫再增持千億元的外匯存款。

至於海外布局策略，呂桔誠指出，台銀矽谷代表人辦事處 12 月 15 日在美國加州聖荷西市正式開業後，預計明年1月 14 日泰國曼谷辦事處、2月2日澳洲雪梨分行、3月中下旬德國法蘭克福辦事處也將陸續設立，其中，矽谷及法蘭克福辦事處希望在開業後 18 個月可以申設成分行。
 

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國際展秀創新　明年亞洲科技雙高峰

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