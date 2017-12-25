因應美國升息趨勢　降資金成本　台銀增持千億元外匯存款

美國聯準會（ Fed ）啟動升息循環，台灣銀行積極進行財務操作，台灣金控旗下台灣銀行董事長呂桔誠 25 日表示，內部早在今（ 2017 ）年3月行務會議訂下年度目標，增持等值新台幣 1000 億元的外匯存款，有效降低資金成本，而這目標也已提前在 10 月底達陣，明年將續朝下個千億元目標邁進。

台銀 25 日與基督教論壇基金會合作發行｢祝福認同卡｣，強調持卡人每一筆消費，台銀都會提撥 0.25% 至 0.3% 回饋金作為推廣公益之用。由於再一周就要迎接 2018 年，呂桔誠出席記者會受訪時提到，明年經濟表現應與今年差不多，仍是穩定復甦，但也有賴政府前瞻建設計畫的落實，以帶動經濟成長。