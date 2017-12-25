導演與媒體人分享專業經驗 增益國軍幹部視野

（軍聞社記者李忠軒臺北25日電）國防部今日邀請名導演洪成昌、TVBS新聞部副總監楊樺及播報組主任莊開文，在發言人講習中，針對微電影、社群媒體及新聞採訪等專業領域，分享個人精闢見解，對各軍種與會幹部在新聞文宣處理工作，有深刻的啟發。

在「運用微電影訴說感人的好故事」講座中，洪成昌強調「微電影就是廣告與行銷」，藉由劇情傳達理念與價值觀，把握「AIDA」法則，以Attention (引起注意）、Interest（創造興趣）、Desire（激發渴望）、Action（觸發行動），摒除「老王賣瓜」與「灑狗血」的手法，才能獲得閱聽者的認同與共鳴，並達到行銷與宣傳的效果。

楊樺則指出，在數位匯流的趨勢下，社群媒體（Social Media）已成為閱聽人主要的新聞來源；因此，面對「全媒體」的新聞傳播型態，國軍處理新聞議題時，所面對的不僅僅是媒體記者而已，尤其在社群媒體「蓋歪樓」或「劃錯重點」時，必須體認「文宣戰就是話語權」，秉持「話語搶先，重層溝通」的原則，以網路為戰場進行全向溝通，提供正能量軍事故事，加強國民軍事素養，進而形塑國軍形象。

電視主播莊開文也以多年從事記者與主播工作的經驗，提出媒體「喜愛」的受訪者特質，包含隨傳隨到、態度親切、言之有物等，並結合工作經驗逐項說明，提供各單位發言人做為日後接受媒體採訪時的參考。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社