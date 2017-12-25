NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈關懷癌童　特教師劉建宏信守承諾《花遊記》出大包　鋼絲全外露HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
國防軍武

導演與媒體人分享專業經驗 增益國軍幹部視野

軍聞社2017/12/25 16:01
▲ 洪成昌導演在發言人講習中，提出「AIDA」法則，供國軍拍攝微電影參考。（軍聞社記者李忠軒攝）
▲ 洪成昌導演在發言人講習中，提出「AIDA」法則，供國軍拍攝微電影參考。（軍聞社記者李忠軒攝）
TVBS新聞部副總監楊樺在國防部發言人講習中，針對全媒體傳播型態進行專題演講。（軍聞社記者李忠軒攝）莊開文以多年新聞工作經驗，提供各軍發言人受訪時的建議。（軍聞社記者李忠軒攝）

（軍聞社記者李忠軒臺北25日電）國防部今日邀請名導演洪成昌、TVBS新聞部副總監楊樺及播報組主任莊開文，在發言人講習中，針對微電影、社群媒體及新聞採訪等專業領域，分享個人精闢見解，對各軍種與會幹部在新聞文宣處理工作，有深刻的啟發。

在「運用微電影訴說感人的好故事」講座中，洪成昌強調「微電影就是廣告與行銷」，藉由劇情傳達理念與價值觀，把握「AIDA」法則，以Attention (引起注意）、Interest（創造興趣）、Desire（激發渴望）、Action（觸發行動），摒除「老王賣瓜」與「灑狗血」的手法，才能獲得閱聽者的認同與共鳴，並達到行銷與宣傳的效果。

楊樺則指出，在數位匯流的趨勢下，社群媒體（Social Media）已成為閱聽人主要的新聞來源；因此，面對「全媒體」的新聞傳播型態，國軍處理新聞議題時，所面對的不僅僅是媒體記者而已，尤其在社群媒體「蓋歪樓」或「劃錯重點」時，必須體認「文宣戰就是話語權」，秉持「話語搶先，重層溝通」的原則，以網路為戰場進行全向溝通，提供正能量軍事故事，加強國民軍事素養，進而形塑國軍形象。

電視主播莊開文也以多年從事記者與主播工作的經驗，提出媒體「喜愛」的受訪者特質，包含隨傳隨到、態度親切、言之有物等，並結合工作經驗逐項說明，提供各單位發言人做為日後接受媒體採訪時的參考。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
「航技二技」「飛行常備」軍官班即軍備局209廠成立5週年　展現國

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan