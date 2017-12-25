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國軍發言人講習 提升行銷與新聞應處能力

軍聞社2017/12/25 13:47
▲ 國防部長馮世寬25日在發言人講習中，實施精神講話。（軍聞社記者李忠軒攝）
▲ 國防部長馮世寬25日在發言人講習中，實施精神講話。（軍聞社記者李忠軒攝）
曾協助國軍拍攝多部形象廣告的知名導演洪成昌，25日在發言人講習中，分享影片製作技巧。（軍聞社記者李忠軒攝）國防部25日安排各軍發言人及新聞官參訪TVBS電視臺，實地了解電視新聞製播流程。（軍聞社記者李忠軒攝）

（軍聞社記者李忠軒臺北25日電）國防部今日舉辦「106年國軍發言人講習」，邀請曾協助國軍拍攝多部形象廣告的知名導演洪成昌及資深媒體從業人員，分享影片拍攝技巧及社群媒體應處作法，期能精進國軍行銷與新聞處理效能，進而形塑國軍優質形象。

講習上午在國防部博愛營區舉行，首先由部長馮世寬實施精神講話，隨後邀請洪成昌導演以及TVBS新聞部副總監楊樺、播報組主任莊開文，分別以「運用微電影訴說感人的的好故事」與「全媒體環境下，國軍形象塑造和新聞溝通之挑戰」為題，進行專題講演。

馮部長致詞時表示，「發言人」的職責不是描述新聞事件經過，而是強烈表達事件處置的結果，更重要的能針對負面新聞做正面報導，並將正面議題廣泛報導，以引起社會大眾共鳴。

部長強調，「發言人」是各單位、各軍種與國防政策的代言人，任何發言與思考均應以保護軍人尊嚴、維護軍人榮譽為主軸，面對新聞議題時應多方考量，並保持中立的立場，坦誠、據實向社會大眾說明，方能獲得國人信任與支持。

另外，國防部下午也安排各一級單位主管及新聞官，前往TVBS電視臺，參訪電視新聞製播流程，並透過新聞議題受訪實境模擬演練，與新聞記者實際互動，分享新聞現場應處要領。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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