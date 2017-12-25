劉霞與友人通話 稱在北京看耶誕燈飾

（中央社台北25日電）中國人權民運信息中心創辦人盧四清今天表示，中午與劉曉波遺孀劉霞通話約15分鐘。劉霞透露每天仍須服用藥物；昨晚有和弟弟劉暉外出，在北京看了些耶誕燈飾。但一提起亡夫，又不斷啜泣。

總部設在香港的人權組織「中國人權民運信息中心」25日下午在官網刊登上述訊息。

旅居德國的中國大陸異議作家廖亦武日前公開已故諾貝爾和平獎得主劉曉波遺孀劉霞近日的手書，當中包含「我卻不能離開…我要瘋了…我像植物一樣活著」等文字。

盧四清25日詢問劉霞，那封手書是否是12月7日劉暉生日當天寫的？劉霞回答不是，並說那首詩是幾年前寫的了。