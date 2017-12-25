國軍卓越領導班開訓 軍文互動優化決策品質

（軍聞社記者莊家宏臺北25日電）國防部委託政治大學辦理的國軍卓越領導課程班106年秋季班，今日舉行開訓典禮，希望透過系統性的課程，使國軍將領及行政院部會高級文官，前瞻思考國家重要政策與未來發展方向，並提升戰略視野、領導統御，優化領導決策品質。

卓越領導課程班上午在福華國際文教會館舉行，由國防部副部長蒲澤春上將主持，召集近半年剛晉升少、中將的國軍重要將領與政府高級文官，透過軍文交織互動方式，深化國軍及各部會高階主官、主管，對國家整體發展的具體認識。

蒲副部長以他個人赴美接艦的經驗，勉勵參與人員，先進國家軍人素質的提升，不可侷限在國軍各項事務上，應該與政府各部會有緊密的連結，對於日後執行各項國家重大政策協調上，獲得很大助益。

蒲副部長表示，此次課程著重政府軍文部會資源與功能的整合，邀請監察院長張博雅、內政部長葉俊榮、陸委會主委張小月及外交部次長劉德立，分別針對各部會重大政策與國防政策的關係，進行闡述與說明，以達到中央部會高階軍文官員經驗分享與充分合作目的；另外，安排人事行政總處人事長施能傑講授政府部門人力資源管理的整體概念，以及行政院主計總處主計長朱澤民說明我國中央政府預算相關問題，並在課程中保留討論時間，使與會人員能與國家重大決策的首長們，共同討論與交換心得。

同時，蒲副部長並代表部長馮世寬感謝政大周行一校長、江院長與老師們的支持，使國軍卓越領導課程更加多元與豐富。

此次的課程安排，第2天也將前往參訪南港軟體工業、松菸文化創意園區，以及臺北101，瞭解我國科技產業發展現況，並對國家經濟發展戰略與安全，能有總體性的概念。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社