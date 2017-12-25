〈聯廣將上市〉明年發動併購引擎 目標瞄準兩大方向

程懷昌表示，廣告公司資本額不大，主要資產在人才，而以國際廣告集團經驗來看，購併是壯大的唯一途徑，雖然今年因籌備上市，購併腳步暫歇，但經過今年內部整軍後，明年將再驅動購併引擎，至於併購對象目前仍在看。

程懷昌指出，包含聯廣目前既有的廣告、公關與數位等服務，以及目前沒有的媒體等服務，將一步步讓聯廣整合文創產業上下游，成台灣最大的文創舞台。

針對併購計畫，程懷昌指出，將朝 2 個方向布局，第一是聯廣目前本業既有的服務，如廣告、公關、數位等領域表現不錯的公司；第二則是聯廣目前沒有的服務，如聯廣新成立的數據與策略中心，需要專精數據與策略的 PM 與工程師人才，目前這些需求以與獨立新創公司合作為主，也可能購併先前合作中看到的不錯公司，其他目前還未涉略的媒體項目，也有機會成為日後深化下游發展的目標之一。

談及營運旺季，聯廣集團財務長蔡哲斌表示，聯廣分媒體、廣告、公關及會展與特展等四大事業，不同事業體淡旺季時間點不同，以媒體事業來說，暑假冰品上市旺季效應最為明顯；以會展來說，旺季時間則在 6 月與 12 月。

至於廣告事業，蔡哲斌則說，廣告事業不確定性較高，營收貢獻得視結案時間而定，且由於客戶群高度分散，單一客戶影響並不大，他以《天堂 M》的遊戲橘子為例，目前也還未成為聯廣三大潛力客戶，聯廣客戶目前以統一集團占比最高，不過營收比重也僅 10% 左右。

聯廣前三季合併營收為 17.54 億元，與去年同期相近，毛利率 24.83%，年減 1.64 個百分點，營益率 4.82%，年增 1.26 個百分點；稅後純益 6819.7 萬元，年增 52.15%，每股純益 2.27 元。

聯廣將於明年 1 月 2 日至 1 月 4 日競拍，以 12 月 27 日前的均價計算競拍底價，預計明年 1 月下旬掛牌上市。