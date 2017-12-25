台南平實公園啟用 營造都市之肺

台南市政府工務局長蘇金安致詞時表示，平實公園是東區的第二大公園，工程在去年11月14日完工。但因配合周邊重劃區與雨水下水道工程施工，今天才正式開放民眾使用。

台南市政府今天在公園北側入口處舉辦開放啟用儀式，並由代理市長李孟諺帶著眾人進入公園散步體驗。住附近的後甲里楊姓里民說，期待公園開放很久了，終於多了一處可以散步的好地方。

（中央社記者楊思瑞台南25日電）面積7公頃的台南市東區平實公園今天正式開放，公園保留原先軍營內樹木，再加種喬木，市府希望營造成都市之肺的功能。不少附近住戶前往使用時都說，多了可以散步的地方真好。

蘇金安表示，原為軍方營區與眷村用途的平實重劃區共有42公頃，平實公園位於中央位置。西側土地為商業區，東側土地為住宅區，南側有一處226個停車格位的地下停車場正在施工。未來商業區可與現在的國賓影城、南紡購物中心商圈結合；住宅區的住戶出門就到公園，地方的發展可期。

李孟諺指出，平實公園位於人口稠密的東區與永康區交界處，公園內保留了原本營區中的581棵既有樹木，設計極高的綠覆率，並敲除原營舍鋪面與房舍後新植252株喬木，是附近民眾休憩運動的好去處，也有都市之肺的功能。

他說，公園旁則是規劃中的台南市兩條捷運路線交會點及國道客運轉運站預定地。市府預計在明年的3、4月標售平實重劃區商業區土地，因附近的土地交易價格屢創新高，市府在決定標售價格時，開得太低怕被議員罵是在敗家產，開得太高又怕被質疑炒地皮，需要再好好商議。1061225