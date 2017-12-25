恐攻、地震全命中！已故靈媒預言：大陸2018取代美國

2017即將結束，馬上就要迎接新的一年到來，保加利亞一位已逝的盲眼靈媒巴巴‧萬加（Baba Vanga），生前陸續神準預言美國911恐怖攻擊、日本311大地震，而她也曾預言在2018年將會發生兩件大事！
綜合外媒報導，擁有「保加利亞千里眼」、「歐州龍婆」等封號的萬加婆婆，在1996年因罹患乳癌逝世。她生前曾說過「可怕！可怕！美國弟兄們被可怕的鋼鳥攻擊而倒下。狼群在灌木叢中嚎叫，將會流下許多無辜的鮮血！」被認為這是她對美國雙子星大廈倒塌，以及接下來美國反恐戰爭的預言；她也曾直言第44任美國總統會是非裔，最後果真就由歐巴馬創造歷史。如此神準預言不僅令人難以置信，準確率更高達85％。
萬加婆婆也在1996年預測2018年將發生兩件大事，一是「中國大陸將取代美國成為『超級大國』」，二是「人類會在金星發現全新能源」。 對此，根據富比士的公佈數據，中國大陸2015年的GDP佔全球百分之15.6，逐漸趕上美國的百分之16.7， 由此可見，美國被中國大陸超越恐怕只是遲早的事；而金星部分，雖然目前各國還沒有探索計劃，但美國太空總署（NASA）明年將發射「帕克太陽探測器」，首度飛入太陽大氣層，過程中將繞行金星7次，有機會發現新能源。
另外，萬加婆婆對未來幾年也做出幾項預測，像是2025至2028年間飢餓會消失、2045年冰帽恐融化殆盡、2046年可以複製器官、2130年人類會在外星人的協助下學會水下生活、3797年地球滅亡，人類將移居到其他星系等。