恐攻、地震全命中！已故靈媒預言：大陸2018取代美國

2017即將結束，馬上就要迎接新的一年到來，保加利亞一位已逝的盲眼靈媒巴巴‧萬加（Baba Vanga），生前陸續神準預言美國911恐怖攻擊、日本311大地震，而她也曾預言在2018年將會發生兩件大事！

綜合外媒報導，擁有「保加利亞千里眼」、「歐州龍婆」等封號的萬加婆婆，在1996年因罹患乳癌逝世。她生前曾說過「可怕！可怕！美國弟兄們被可怕的鋼鳥攻擊而倒下。狼群在灌木叢中嚎叫，將會流下許多無辜的鮮血！」被認為這是她對美國雙子星大廈倒塌，以及接下來美國反恐戰爭的預言；她也曾直言第44任美國總統會是非裔，最後果真就由歐巴馬創造歷史。如此神準預言不僅令人難以置信，準確率更高達85％。