陸商務部：2035年基本建成經貿強國

（中央社台北25日電）中國全國商務工作會議今天在北京召開，中國商務部長鍾山表示，新時代商務改革發展的奮鬥目標是，努力提前建成經貿強國，2020年前進一步鞏固經貿大國地位，2035年前基本建成經貿強國。

中國商務部網站稱，25日召開的全國商務工作會議主要任務是，深入貫徹落實中共第19次全國代表大會精神以及中央經濟工作會議部署，明確新時代商務工作的新要求新目標，部署2018年及今後一個時期的工作。

中共商務部黨組書記、部長鍾山表示，過去5年，國內消費、對外貿易、雙向投資穩居世界前列，開放型經濟新體制逐步健全，商務發展取得重大成就。中國已初步成為經貿大國，為鞏固經貿大國地位、建設經貿強國奠定堅實基礎。