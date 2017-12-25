陸商務部：2035年基本建成經貿強國

（中央社台北25日電）中國全國商務工作會議今天在北京召開，中國商務部長鍾山表示，新時代商務改革發展的奮鬥目標是，努力提前建成經貿強國，2020年前進一步鞏固經貿大國地位，2035年前基本建成經貿強國。
中國商務部網站稱，25日召開的全國商務工作會議主要任務是，深入貫徹落實中共第19次全國代表大會精神以及中央經濟工作會議部署，明確新時代商務工作的新要求新目標，部署2018年及今後一個時期的工作。
中共商務部黨組書記、部長鍾山表示，過去5年，國內消費、對外貿易、雙向投資穩居世界前列，開放型經濟新體制逐步健全，商務發展取得重大成就。中國已初步成為經貿大國，為鞏固經貿大國地位、建設經貿強國奠定堅實基礎。
他指出，新時代商務工作要貫徹新思想、聚焦新矛盾、開啟新征程、堅持新理念、推動新變革。新時代商務改革發展的奮鬥目標是，努力提前建成經貿強國。具體步驟是：2020年前，進一步鞏固經貿大國地位；2035年前，基本建成經貿強國；2050年前，全面建成經貿強國。
鍾山要求說，未來5年，商務改革發展要推進6個方面主要任務，實施若干行動計畫。6個方面主要任務是：增強消費對經濟發展的基礎性作用，提升外貿競爭新優勢，提高雙向投資水準，優化區域開放佈局，構建新型國際經貿關係，增強商務服務民生能力。
鍾山表示，明年要著力推動消費升級、保持外貿穩定增長、有效利用外資、引導對外投資有序發展、落實好重大對外援助任務、深化「一帶一路」經貿合作、辦好首屆中國國際進口博覽會。1061225