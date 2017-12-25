國體法／新會員將開始繳費　體育署：三天內回報改選事宜

體育署今（25）日下午發函給首批47個接收體育署轉交預報名資料之特定體育團體，於12月21日簽收報名資料後，後續應辦理通知會員繳費、審核會員資格等相關事宜，並應成立立場中立之選務小組，辦理理事長、理事、監事選舉，選務小組名單應於12月31日前報體育署核備。

由於後續改選工作繁雜，體育署提醒各特定體育團體應於文到三天內，函報體育署有關各特定體育團體的改選時程表及工作內容，規劃合理的繳費期限、參選登記與審核等工作時程，以昭公信。

會員繳費部分，為昭公信，建請各特定體育團體就本次改選設立專戶，以收受會員繳交費用；有關新舊會員繳交入會費、常年會費等項目要明確區分，避免與原有帳目混用。

至於，會員繳費方式，應在章程報經許可後，利用多元管道通知，並於各特定體育團體之官網公告。另，因體育署已有補助各特定體育團體辦理改選的相關行政費用，若有經審核已繳交費用惟不符會員資格者，宜全額退費。

除了個人會員之外，具有選舉權之團體會員以106年12月20日以前申請加入者為基準（106年10月24日臺教體署全（三）字第1060034155號函）。體育署也提醒各特定體育團體收到公文後三日內，函報新加入之團體會員名單，並公告周知，以利選舉資訊透明。