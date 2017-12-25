NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
運動總覽棒球籃球綜合世大運研討會網頁遊戲
即時跑馬燈關懷癌童　特教師劉建宏信守承諾《花遊記》出大包　鋼絲全外露HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
運動

國體法／新會員將開始繳費　體育署：三天內回報改選事宜

體育中心／綜合報導2017/12/25 18:55
▲體育署署長林德福。（圖／記者林柏年攝，2017.11.6）
▲體育署署長林德福。（圖／記者林柏年攝，2017.11.6）

體育署今（25）日下午發函給首批47個接收體育署轉交預報名資料之特定體育團體，於1221日簽收報名資料後，後續應辦理通知會員繳費、審核會員資格等相關事宜，並應成立立場中立之選務小組，辦理理事長、理事、監事選舉，選務小組名單應於1231日前報體育署核備。

由於後續改選工作繁雜，體育署提醒各特定體育團體應於文到三天內，函報體育署有關各特定體育團體的改選時程表及工作內容，規劃合理的繳費期限、參選登記與審核等工作時程，以昭公信。

會員繳費部分，為昭公信，建請各特定體育團體就本次改選設立專戶，以收受會員繳交費用；有關新舊會員繳交入會費、常年會費等項目要明確區分，避免與原有帳目混用。

至於，會員繳費方式，應在章程報經許可後，利用多元管道通知，並於各特定體育團體之官網公告。另，因體育署已有補助各特定體育團體辦理改選的相關行政費用，若有經審核已繳交費用惟不符會員資格者，宜全額退費。

除了個人會員之外，具有選舉權之團體會員以1061220日以前申請加入者為基準（1061024日臺教體署全（三）字第1060034155號函）。體育署也提醒各特定體育團體收到公文後三日內，函報新加入之團體會員名單，並公告周知，以利選舉資訊透明。

關鍵字國體法體育署體育改革林福德體育署長
冬奧國手連德安　最愛Kobe賽季表現超水準　雙傑有望獲加薪

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan