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愛中華文化　老美公職退休後的書法人生

中央社2017/12/25 18:14
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣25日電）來自美國的68歲台灣女婿洪雷明，自小喜歡中華文化，10年前拜師學寫書法，他目前在美國、台灣各地免費教寫書法，希望能推廣書法，讓更多人跟他一樣「人生變成彩色及立體」。

洪雷明（Louie M. Valdivia）是一位退休的美國海關高級情報研究專家，因從小喜歡中華文化，大學與研究所皆就讀加州大學洛杉磯分校（UCLA），主修中文，他說「算命師說我上輩子是和尚，或許因此這輩子才跟中華文化很緊密」。

洪雷明不僅會說中文，還會寫中文，他曾在勞工部做華埠調查員，在海軍做漢語專家，也曾被派駐到香港，後來為了養生，10年毅然決然退休，潛心學習中國書法。

洪雷明說，當年他找了許多書法老師，想要拜師學書法，但卻都因為他是左撇子而遭拒，後來在美國遇到來自大陸的書法家，終於願意收他當學生，不過在他學了一個月後，就萌生放棄念頭，直呼「書法真的好難，難怪那麼多小朋友不喜歡拿毛筆。」

洪雷明說，雖然寫書法很困難，但他努力克服，後來他接觸到隸書後，竟有種「鴨子下水」的感覺，認為寫起來比較簡單，即使已學了10年，現在他仍固定向老師學習，從未間斷，他說「學書法是一輩子的」。

目前，洪雷明活躍在美國南加州的華人社區活動中，包括當地慈善機構、中文學校聯合會、孔孟學會等單位，以及老人或兒童書法班中教書法、宏揚華人文化，也會主動寫春聯廣送給好朋友。

洪雷明每隔幾個月就會到台灣，除了購買美國買不到的「文房四寶」，也會在台灣各地教人寫書法，透過書法與春聯拉近台灣與外僑間的文化距離，他也說：「錢生不帶來，死不帶走。」所以教書法、寫春聯都未曾收費，只為了結善緣。

洪雷明今天受新竹縣竹北市知名餐飲店邀請，到店內教喜愛書法的學生寫書法，他說，希望能有更多年輕人重視華夏文化的精與美，可以和他一樣「藉由書法讓人生從黑白變彩色、從平面變立體」。1061225

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