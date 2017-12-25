〈2018投資雷達〉2018 美股大分析：沃爾瑪、

沃爾瑪股票為買入評級，其近來一直表現強勁，過去 6 個月股價上漲 31%，同期漲幅 S&P 500 指數 10.1%。近來宣布計畫更名為「Walmart」的沃爾瑪準備長為全通道零售商。

沃爾瑪得以延續輝煌的歷史紀錄，其中得益於不斷的電子商務措施，例如收購、聯盟和改善運送系統。

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此外，沃爾瑪的國際事業仍是成長的推手，尤其是墨西哥和中國，加上網路雜貨事業腳步站穩，使公司發展良好，這是管理階層上調 2018 財年的證據。但競爭越來越激烈，加上不穩定的消費支出等宏觀經濟問題仍是威脅。

P&G

今年迄今，P&G 股票表現遜於 Zacks 的同類別股，P&G 今年迄今漲幅 9%，而 Zacks 肥皂和親節用品產業 (Zacks Soap and Cleaning Materials industry) 今年漲幅 17.5%。Zacks 分析師喜歡其品牌高辨識度，多元化的產品組合，令人驚豔的產品研發能力和行銷能力，以及強大的現金流生產力。

P&G 正投資其品牌和產品，並重新設計其供應鏈以改善生產力和內部成長。然而，市場成長放緩、銷量疲弱和有機銷售一直在減損營業額。已開發市場的消費者支出放緩，加上新興國家的不確定性則提高了分析師的擔憂。

也就是說，P&G 正加速創新和投資，以對抗產業成長疲弱的現象。其生產力改善和節省成本的努力也將持續提高其獲利水準。

NVIDIA

NVIDIA 股票評等為強力買入，去年股價大漲 78.5%，遠優於 Zacks 的普遍半導體產業股 (General Semiconductor)，後者漲幅為 43.9%。這歸功於 NVIDIA 近幾個季度盈利的驚人記錄。

NVIDIA 積極努力，欲在幾個新興產業取得一席之地，例如 AI、深度學習和自駕車產業，這些讓 Zacks 分析師對該公司成長展望抱持樂觀看法。

NVIDIA 的創意產品線，以及在遊戲與高端筆電 GPU 上的力道依舊正面。該公司專司 GRID 平台，可以提高數據中心 GPU 的採用，這使其較競爭對手占有優勢。