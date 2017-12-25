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城市與天爭高 全球摩天大樓掀熱潮 2年橫空建造39

鉅亨網2017/12/25 18:24
鉅亨網 / NOWnews
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與天爭高的新摩天大樓競相冒出頭來，近 2 年來，全球已建造 39 座摩天大樓，明年還將建成 16 座，在這股競建的熱潮中，又以中國城市最熱衷「摩天熱」。 

城市以高姿態展現自我

一般來說，只有非常大的城市才有資源並支持建造摩天大樓，隨著全球城市化進程加快，發展中經濟體常以出現在天際線的「高姿態」來展現自我，因此引爆全球摩天大樓的熱潮。

吉達塔建成後高 1008 公尺    

預計 2019 年建成後將成為全球第一高摩天大樓的吉達塔 (Jeddah Tower)，耗資 200 億美元，高度達 1008 公尺，將是人類有史以來第一高樓，並高於目前排名第 1 的摩天高樓杜拜塔 (828 公尺)。

目前全球排名前20名的摩天大樓。
目前全球排名前 20 名的摩天大樓。

高度超過 300 公尺的摩天大樓過去 2 年中，全球已經建造 39 座，其中有 5 座新建摩天大樓的高度超越帝國大廈 (381 公尺高)。

每
摩天大樓又掀建造潮。   
中國珠三角的摩天大樓熱潮

自 2000 年以來，全球摩天大樓的建築量驚人成長了 402%。尤其以中國增加的數量最為驚人，幾乎所有的中國城市場都在追求蓋摩天大樓，自 2012 年以來，中國已經增加 300 公尺以上的摩天大樓 38 座，預計 2018 年還有 16 座摩天大樓完工。

尤其是以香港深圳廣州所位於的珠三角，商業建設熱潮驚人，地球上排前 100 名高的摩天大樓，就有 20 座位於此處。   

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