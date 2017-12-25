總預算案攸關軍公教加薪 政院盼臨會過

民進黨立院黨團總召柯建銘說，在野黨假如認為總預算案很重要，早就開始審，不會壓到會期最後一週，在野黨是集體性、策略性杯葛。假如要延會，延多久要講清楚，民進黨團主張開臨時會。

立法院長蘇嘉全上午召集朝野協商勞動基準法初審時會議程序爭議，但無共識。中國國民黨、親民黨立法院黨團主張延會處理總預算案，民主進步黨立法院黨團堅持開臨時會，立法院長蘇嘉全呼籲朝野再想想。

（中央社台北25日綜合報導）行政院發言人徐國勇今天表示，軍公教加薪部分，要等中央政府總預算案通過才能發，希望明年1月立法院臨時會能通過總預算案，但行政院還是尊重立法院審議進度。

徐國勇下午受訪表示，希望立法院盡快通過總預算案，包括軍公教加薪3%和各種基礎建設才能如期進行。

他說，軍公教加薪部分，要等總預算案通過才能發，但照預算法規定，法定義務的公務人員薪水還是要處理，按去年規模進行，只是一些建設如果無法進行，未來趕進度會吃力一點。

此外，柯建銘上午在朝野協商時表示，總預算中，立法院社會福利及衛生環境委員會中國國民黨召委蔣萬安主審勞動部預算，但都不處理，如何保護勞工？空氣污染防制法大遊行時，也說要趕快排審空污法草案，但連環境保護署的預算都還沒審，根本是本末倒置。

蔣萬安針對柯建銘指他不排審勞動部、環保署預算表示，環保署預算11月就已排審，今天已審完，而勞動部預算預計本週審完，請柯建銘不要顛倒是非。1061225