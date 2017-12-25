興大附農擊敗日岐阜縣 地主搶首勝

（中央社記者黃巧雯台北25日綜合報導）台日高中棒球菁英對抗賽今天開打，首戰穀保家商以2比3不敵日本和歌山縣明星隊，第2戰興大附農2比0氣走日本岐阜縣明星隊，為地主隊搶下第1勝。

2017 MAZDA台日高中棒球菁英對抗賽今天起至29日在台中棒球場及雲林斗六棒球場舉行，首戰由穀保家商與日本和歌山縣明星隊交手，穀保推出隊長李承風掛帥先發，企圖搶下首勝。

一開局兩隊互有攻勢，第1局就戰成1比1平手，穀保家商3局下再靠著王順和安打，以及對手暴投，取得2比1領先。

不過，穀保家商先發李承風前6局表現不俗，僅被敲出3支安打失掉1分，但7局下半和歌山攻勢再起，首棒打者清岡龍太郎安打，加上中村龍的右外野深遠三壘安打為球隊打回追平分，隨後李承風發生暴投再失掉一分，讓和歌山在此局成功反超比數，終場穀保以2比3輸給和歌山。