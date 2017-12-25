響應限塑 農村市集擬推減用措施

（中央社記者楊淑閔台北25日電）環保署宣布明年起新增7大類禁止提供免費塑膠袋業者，農糧署副署長蘇茂祥今天說，雖然傳統市場未納入，另輔導的40多個農村市集消費者較具環保意識，研議減用塑膠袋措施響應。

蘇茂祥說，環保署目前推動禁止提供免費塑膠袋的對象，雖然還不包含農村市集，不過相對於傳統市場，到農村市集購買食材的消費者，自備購物袋比例高，是比較有環保、永續等觀念的民眾，是可以主動推廣減少使用塑膠袋的對象。

他表示，農糧署在全國透過各地農會輔導40多個農村市集營運，除了落實提供以友善農法生產，或是取得有機、生產履歷等認證標章的安心食材供消費者採買，也擬與農會協商，共同研議減少使用塑膠袋或改用可分解塑膠袋的措施，可行性確定後，再規劃於明年推動。