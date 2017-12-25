〈電動車商機台廠搶〉美琪瑪、康普樂觀 明年動力電池

電動車市場成長可期，國內台廠搶先站穩利基，紛紛擴大相關佈局，鈷系列化工廠美琪瑪 (4721-TW) 與 PTA 氧化觸媒廠康普 (4739-TW) 均預估，明年動力電池材料出貨量，可望較今年成長，2 家公司出貨量分別上看 1.8 萬噸與 2 萬噸。

康普今年增設月產能 2000 噸的第 3 條硫酸鎳產線，目前新產線稼動率約 5 成，盼明年能提高到 7 至 8 成，今年硫酸鎳出貨量約 1.8 萬噸，預估明年上看 2 萬噸，2019 年挑戰 3 萬噸。

康普董事長何基丞日前指出，目前看來電動車市場成長可期，預估至 2019 年前，電池材料仍然處於缺貨狀態，並認為未來電池材料將不會出現太多削價競爭問題。