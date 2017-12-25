NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈關懷癌童　特教師劉建宏信守承諾《花遊記》出大包　鋼絲全外露HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
鉅亨網

〈電動車商機台廠搶〉美琪瑪、康普樂觀 明年動力電池

鉅亨網2017/12/25 18:46
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

電動車市場成長可期，國內台廠搶先站穩利基，紛紛擴大相關佈局，鈷系列化工廠美琪瑪 (4721-TW) 與 PTA 氧化觸媒廠康普 (4739-TW) 均預估，明年動力電池材料出貨量，可望較今年成長，2 家公司出貨量分別上看 1.8 萬噸與 2 萬噸。

康普今年增設月產能 2000 噸的第 3 條硫酸鎳產線，目前新產線稼動率約 5 成，盼明年能提高到 7 至 8 成，今年硫酸鎳出貨量約 1.8 萬噸，預估明年上看 2 萬噸，2019 年挑戰 3 萬噸。

康普董事長何基丞日前指出，目前看來電動車市場成長可期，預估至 2019 年前，電池材料仍然處於缺貨狀態，並認為未來電池材料將不會出現太多削價競爭問題。

針對電池材料後市，美琪瑪與康普看法相同，均認為明年電池材料出貨量可望較今年成長，美琪瑪今年出貨量約 1.6 萬頓，明年有機會超過 1.8 萬噸。

康普為 PTA 氧化觸媒大廠，主力產品是氧化觸媒與動力電池，為公司主要營收成長來源，年成長率分別逾 4 成與近 6 成。美琪瑪則是台灣少數的鈷系列化工廠，主產品包括 PTA 氧化觸媒與鋰電池正極材料原料，其中，氧化觸媒占營收 50%，而正極材料原料鈷、鎳採購約 48%；PTA 觸媒目前全球有 16 條產線，在全球市場市占率高達 4 成。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字美琪瑪氧化觸媒材料電池出貨電動車概念股商機動力正極headline
〈鉅亨觀點〉獨董請辭潮是否...〈大立光頻破底〉波段跌幅3...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan