NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈關懷癌童　特教師劉建宏信守承諾《花遊記》出大包　鋼絲全外露HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

太陽能電池及模組 印度啟全球防衛調查

中央社2017/12/25 18:45
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者廖禹揚台北25日電）繼對來自中國大陸、馬來西亞及台灣進口的太陽能電池展開反傾銷調查後，印度再公告就進口太陽能電池及模組展開全球性防衛措施調查，貿易局表示，會持續主張微量豁免。

經濟部國際貿易局表示，印度財政部防衛措施局受理印度太陽能製造商協會申請，12月19日公告就進口太陽能電池及模組展開全球性防衛措施調查。

貿易局指出，此案受調範圍為印度海關稅則號列8541.40.11產品，包括部分或完全組裝成模組或面板的所有光電轉換用太陽能電池。

印度總理莫迪推動綠色印度（Green India）政策，以扶植國內再生能源業者，今年7月已針對大陸、馬來西亞及台灣進口的前述稅則產品展開反傾銷調查；貿易局指出，印度是採取貿易救濟案件最多的世界貿易組織（WTO）會員國。

貿易局表示，政府代表已於12月12日出席公聽會，對印度展開反傾銷調查主張微量傾銷權益；針對本月再公告展開的全球性防衛措施調查，貿易局也會持續爭取微量豁免。

根據印度海關統計，在此防衛措施調查案中，2016年印度自台灣進口太陽能光電產品為5145萬美元，占印度進口市占率1.79%。依據印度海關2016年資料，印度進口光電產品最大來源國依次為中國大陸、馬來西亞及日本。

台灣太陽光電產業協會表示，印度目前是世界第3大光電市場，且台灣向印度出口主力為太陽能電池。貿易局已將相關訊息通知協會以轉知會員廠商，並將於近期與業者會商研討因應方案。1061225

中國部份小學 禁學生參加...津津有味 小學生為慢飛天使說故

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan