太陽能電池及模組 印度啟全球防衛調查

（中央社記者廖禹揚台北25日電）繼對來自中國大陸、馬來西亞及台灣進口的太陽能電池展開反傾銷調查後，印度再公告就進口太陽能電池及模組展開全球性防衛措施調查，貿易局表示，會持續主張微量豁免。

經濟部國際貿易局表示，印度財政部防衛措施局受理印度太陽能製造商協會申請，12月19日公告就進口太陽能電池及模組展開全球性防衛措施調查。

貿易局指出，此案受調範圍為印度海關稅則號列8541.40.11產品，包括部分或完全組裝成模組或面板的所有光電轉換用太陽能電池。

印度總理莫迪推動綠色印度（Green India）政策，以扶植國內再生能源業者，今年7月已針對大陸、馬來西亞及台灣進口的前述稅則產品展開反傾銷調查；貿易局指出，印度是採取貿易救濟案件最多的世界貿易組織（WTO）會員國。