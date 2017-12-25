張虔生申報轉讓日月光持股 個人信託規劃

（中央社記者鍾榮峰台北25日電）日月光董事長張虔生為個人信託規劃，今天申報轉讓日月光持股1億1292萬7212股。日月光表示，張虔生未有出售或釋出日月光股份計畫，所有股份轉讓及交易依法如實申報。

根據公開資訊觀測站資料傍晚公告，張虔生今天申報透過鉅額逐筆交易的轉讓方式，轉讓手上日月光持股1億1292萬7212股，有效轉讓期間從12月28日到明年1月27日。

日月光表示，張虔生今天向台灣證券交易所申報以逐筆鉅額交易方式出讓個人持股1億1292萬7212股日月光股票。在申報完成後，自2017年12月28日起1個月的期間內執行，主要是為執行信託規劃，將個人資產依法納入所設信託中。