聯廣2018雙引擎動能強 營收獲利看增

聯廣集團共分為4大事業體系，包括廣告事業中心、公關事業中心、媒體與數位事業中心、會展及特展事業中心。2016年營收為新台幣23.63億元，歸屬於母公司的稅後淨利為0.99億元，每股盈餘（EPS）3.3元；2017年前3季營收為17.54億元，歸屬於母公司的稅後淨利為0.68億元，EPS為2.27元。

（中央社記者吳家豪台北25日電）廣告集團聯廣執行長程懷昌今天受訪表示，2018年成長動能將來自內部有機成長和外部併購，發揮集團綜效以提供客戶一站式服務，看好2018年營收與獲利都將優於2017年。

程懷昌說，聯廣2018年成長動能之一將來自內部有機成長，透過新客戶與新服務，在原有品牌下成長；其次是來自併購案，但是不同公司的文化需要有技巧的磨合，不能齊頭式平等，例如聯廣集團內部今年以來深化整合，比稿勝率已提高到約80%。

程懷昌看好聯廣2018年營收與獲利可望優於2017年，主要因為集團綜效將更進一步發揮，整合廣告、公關、會展等領域，提供客戶一站式服務。

聯廣董事長余湘坦言，自從2009年買下聯廣，就有想法要讓聯廣在適當時機上市或上櫃，這一切部署都在計畫之中，而聯廣現在的體質已經比過去好很多。

聯廣集團各事業中心今年陸續贏得多個指標性客戶及產品，包括近期話題十足的天堂M手遊及三菱全球戰略車款Mitsubishi Eclipse Cross的廣告企劃案，可望為聯廣12月及2018年第1季的營收與獲利增添動能。

此外，因應近年來數位廣告大幅成長的趨勢，聯廣也積極建構數位媒體部門，布局數位媒體採購及打造大數據智能分析系統，看好數位行銷對集團營收及獲利貢獻將持續穩健成長。

聯廣財務長蔡哲斌表示，聯廣子公司光洋波斯特在2017年底策劃德國歐系品牌車展活動，正式跨入高端產品會展活動，且因2018年為雙數年，會展場次將明顯較單數年增加，其會展服務收入將為成長動能來源。1061225