中國部份小學 禁學生參加耶誕活動

（中央社台北25日電）中國大城市的耶誕氣氛不輸外國。但在外地，部份省區卻有小學要求學生不得參加耶誕活動，「向洋節日告別」；此外，日前還有人將一處廣場上大型耶誕樹推倒以表態配合，引起議論。

綜合媒體報導，中國社交網站近日流傳數則影片，內容是一群小學生在教室裡集體高喊「拒絕洋節，從我做起；傳承文明，過中國節」，引起廣泛討論，但目前無法確認畫面是來自哪所小學。

此外，有好幾所小學主動把教師在課堂上，要求學生不得參與耶誕節活動的內容，透過微博公布。其中，河南省安陽市一所小學公開表示，全校各班日前都已有舉行班會，要求學生「向洋節日告別」，並要求所有學生簽名，承諾「堅決不參與任何形式的宗教活動」。