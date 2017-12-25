中國部份小學 禁學生參加耶誕活動

（中央社台北25日電）中國大城市的耶誕氣氛不輸外國。但在外地，部份省區卻有小學要求學生不得參加耶誕活動，「向洋節日告別」；此外，日前還有人將一處廣場上大型耶誕樹推倒以表態配合，引起議論。
綜合媒體報導，中國社交網站近日流傳數則影片，內容是一群小學生在教室裡集體高喊「拒絕洋節，從我做起；傳承文明，過中國節」，引起廣泛討論，但目前無法確認畫面是來自哪所小學。
此外，有好幾所小學主動把教師在課堂上，要求學生不得參與耶誕節活動的內容，透過微博公布。其中，河南省安陽市一所小學公開表示，全校各班日前都已有舉行班會，要求學生「向洋節日告別」，並要求所有學生簽名，承諾「堅決不參與任何形式的宗教活動」。
安陽這所小學聲稱，耶誕節「容易發生踩踏、火災」，因此由教師警告學生耶誕期間「禁止進入教堂」，且安排教師在24、25日值班。一旦發現有學生去教堂「會處理」。至於這些要求，則是「根據上級精神」。
據報導，還有小學把要求同時指向教師和學生。先要教師們簽下「師德承諾書」，承諾「拒絕『邪教』、抵制腐朽文化」；再要求學生「遠離洋節」，嚴禁參加耶誕節及平安夜活動。
然而，中國「拒過洋節」的風潮並非在最近開始。陝西省咸陽市一所小學早在11月間，就舉行「拒絕洋節」的相關活動。
除小學排拒耶誕節外，共產黨員應否參與具宗教背景的耶誕活動，今年出現禁令顯得特別密集。有些是大學院校發出禁令，有些則是地方政府直接下令。
日前在中國網路流傳甚廣的一段影音畫面則顯示，有10餘名統一穿著黑色夾克、看似官員裝扮的人士，公開將一處廣場上的大型耶誕樹推倒。1061225