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中央社

狂轟FBI 白宮顧問：川普對新局長有信心

中央社2017/12/25 18:49
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）白宮顧問表示，美國總統川普對他任命的聯邦調查局（FBI）新局長瑞伊（Christopher Wray）深具信心，但川普仍持續攻擊副局長麥凱比（Andrew McCabe）的公正性。

美聯社報導，白宮立法事務主任蕭特（Marc Short）告訴「福斯週日新聞」（Fox News Sunday），川普對瑞伊及「正在發生的改變」感到「非常滿意」。但川普持續對計畫於明年退休的麥凱比加以攻擊。

麥凱比對FBI調查前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）電郵門事件的監督受到審查，因為他的妻子競選維吉尼亞州參議員時，曾接受希拉蕊盟友麥考里夫（Terry McAuliffe）旗下政治行動委員會的政治獻金。

川普和共和黨國會議員藉此指控，這顯示FBI領導階層存在反川普的偏見。

詢及川普是否下令瑞伊「清理門戶」時，蕭特只回應：「我想，他對瑞伊信心十足。」

川普經常猛烈砲轟美國最高執法單位聯邦調查局，使瑞伊面臨嚴峻挑戰。瑞伊8月接替遭川普開除的柯米（James Comey），擔任FBI局長。柯米2016年初任命麥凱比擔任副局長。

川普週末推文說，麥凱比的妻子在角逐參議員期間收受「柯林頓傀儡」的政治捐獻，且他似乎對麥凱比即將卸任感到高興。

蕭特則說：「我們祝福他（麥凱比）一切順利。」（譯者：中央社劉文瑜）1061225

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