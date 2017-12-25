狂轟FBI 白宮顧問：川普對新局長有信心

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）白宮顧問表示，美國總統川普對他任命的聯邦調查局（FBI）新局長瑞伊（Christopher Wray）深具信心，但川普仍持續攻擊副局長麥凱比（Andrew McCabe）的公正性。

美聯社報導，白宮立法事務主任蕭特（Marc Short）告訴「福斯週日新聞」（Fox News Sunday），川普對瑞伊及「正在發生的改變」感到「非常滿意」。但川普持續對計畫於明年退休的麥凱比加以攻擊。

麥凱比對FBI調查前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）電郵門事件的監督受到審查，因為他的妻子競選維吉尼亞州參議員時，曾接受希拉蕊盟友麥考里夫（Terry McAuliffe）旗下政治行動委員會的政治獻金。