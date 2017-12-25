戰亂和經濟困頓 烏克蘭手榴彈犯罪激增

犯罪學家馬里亞（Anna Maliar）指出，烏克蘭發生衝突後，武器大量流通，難以控制，這是必然的後果。她說：「過去人們也常有激烈爭執，但無法取得手榴彈或其他武器。現在很容易可以從進出戰區的人手中買到武器。」

「紐約時報」報導，烏克蘭警方今年已查獲大約2500枚手榴彈，和2013年100枚相比，增加的數量十分驚人。

（中央社基輔24日綜合外電報導）烏克蘭部隊在東部清剿俄羅斯支持的叛軍已近4年，從戰區流出的軍火使得槍枝暴力事件大增，更惱人的是手榴彈在不景氣中淪為新的犯罪工具，出現在各種犯罪中，其中包括搶銀行。

軍火專家表示，愈來愈多手榴彈從戰區流出並不意外，因為手榴彈易於藏匿，在戰鬥中難以清點。

烏克蘭極端主義研究所副所長佩欽科（BohdanPetrenko）指出：「手榴彈是消耗品，這意味士兵能謊稱手榴彈已在戰鬥中用掉了，卻輕鬆地藏了起來。」

士兵將手榴彈以每枚15美元價格（約新台幣450元）在黑市出售，以烏克蘭2016年家庭平均收入只有1135美元（約新台幣34000元）來看，非法販賣手榴彈獲利相當大。

在此情況下，手榴彈已成為烏克蘭日常生活日益熟悉的一環。2015年在首都基輔，有人向示威人群丟擲手榴彈，造成4名警察喪生，另有141人受傷，成為烏克蘭最早和死傷最慘重的手榴彈攻擊事件之一。

近來，一名軍人和女友吵架後引爆手榴彈自殺身亡。一名失業男子在加油站加完油不付錢，拿出手榴彈威脅員工，然後揚長而去。

上月30日烏克蘭東部尼科波市（Nikopol）法院正在審理一件謀殺案，該案1年半以來已推遲判決高達20次。當第21次開庭又是延後判決時，受害者父親不滿法院官僚主義，憤而向3名被告投擲手榴彈，自己也引爆另1枚手榴彈自殺身亡。這場意外也造成1名被告死亡，另有10餘人受傷。

多數手榴彈犯罪事件發生在烏克蘭東部唐貝斯（Donbas）地區，烏克蘭部隊在當地清剿俄羅斯支持的叛軍，當地經常呈現無法律的狀態。

由於可以進出戰區的人眾多，包括當地居民和運送軍方補給品的義工，成為手榴彈難以查緝的原因之一。

軍火也從戰區流出，由於缺乏登記制度，難以知道其數量。此外，烏克蘭人民普遍支持私人擁有槍技。

犯罪學家馬里亞（Anna Maliar）表示，這不難理解。她指出，由於戰亂和經濟困頓，人們容易發怒。她說：「社會緊張升高了。執法單位效率不彰，人們不信任警方。」她指出，許多人認為，自己執法比較快。（譯者：中央社嚴思祺）1061225