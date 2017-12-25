津津有味 小學生為慢飛天使說故事

（中央社記者陳朝福高雄25日電）「下次還會再來嗎？」，高雄市忠孝國小六年級學生今天到鳳山早療中心為慢飛天使說繪本故事，表情豐富，還安排有獎徵答，早療中心托育兒們聽得津津有味，紛紛希望能再聽故事。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託辦理的鳳山區兒童早期療育發展中心，今年6月遷至高雄市鳳山區忠孝國小內，彼此共享戶外空間及特教資源。

忠孝國小師生為早療中心托育兒送上另類耶誕節禮物，派出六年級學生郭忠易和黃思嘉，在老師李鴻瑛協助下向慢飛天使說「菲菲生氣了」的繪本故事，托育兒聽得津津有味，被故事內容和豐富表情吸引鴉雀無聲。