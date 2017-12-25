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中央社

津津有味 小學生為慢飛天使說故事

中央社2017/12/25 18:49
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者陳朝福高雄25日電）「下次還會再來嗎？」，高雄市忠孝國小六年級學生今天到鳳山早療中心為慢飛天使說繪本故事，表情豐富，還安排有獎徵答，早療中心托育兒們聽得津津有味，紛紛希望能再聽故事。

高雄市政府社會局兒童福利服務中心委託辦理的鳳山區兒童早期療育發展中心，今年6月遷至高雄市鳳山區忠孝國小內，彼此共享戶外空間及特教資源。

忠孝國小師生為早療中心托育兒送上另類耶誕節禮物，派出六年級學生郭忠易和黃思嘉，在老師李鴻瑛協助下向慢飛天使說「菲菲生氣了」的繪本故事，托育兒聽得津津有味，被故事內容和豐富表情吸引鴉雀無聲。

10多分鐘的說故事表演花了郭忠易和黃思嘉一個多月來準備，並在班上練習說了兩遍，讓同學覺得說得精彩才過關。

黃思嘉表示，慢飛天使就像弟弟妹妹一樣，雖然學習上慢一點，只要多一些鼓勵和耐心，他們喜歡聽故事的這一點，沒有甚麼不同呢。

說完故事後，早療中心托育兒和照護員除了希望郭忠易和黃思嘉再講一個故事，也希望下次能再來，

早療中心日托班慢飛天使小宇（化名）患有侏儒症認知和活動力相當好，但口語表達只有短句且構音不清，在早療中心經常練習說簡短故事給老師聽，他今天也聽得津津有味，笑得合不攏嘴。1061225

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