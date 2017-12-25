泰國副總理身陷名錶風波 頻遭爆料

（中央社記者劉得倉曼谷25日專電）泰國副總理普拉威12月初在總理府新內閣合照中露出手上的一只名錶後，網友也經由他的新聞照片找出更多名錶，這些名錶都未在財產申報表中，風波令軍政府十分頭疼。

泰國鮮得新聞報報導，自從普拉威（PrawitWongsuwan）在12月初與軍政府首度改組的新內閣合影時，因伸手摭擋陽光露出右手腕的名錶後，就有臉書網名為CSI LA的泰國網友翻出普拉威過去數年出席各種場合所戴的名錶，至今已發現有7只不同款式的名錶，總值超過1530萬泰銖（約新台幣1453萬元），但這些名錶都不在他的財產申報表中。