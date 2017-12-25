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中央社

泰國副總理身陷名錶風波 頻遭爆料

中央社2017/12/25 18:50
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者劉得倉曼谷25日專電）泰國副總理普拉威12月初在總理府新內閣合照中露出手上的一只名錶後，網友也經由他的新聞照片找出更多名錶，這些名錶都未在財產申報表中，風波令軍政府十分頭疼。

泰國鮮得新聞報報導，自從普拉威（PrawitWongsuwan）在12月初與軍政府首度改組的新內閣合影時，因伸手摭擋陽光露出右手腕的名錶後，就有臉書網名為CSI LA的泰國網友翻出普拉威過去數年出席各種場合所戴的名錶，至今已發現有7只不同款式的名錶，總值超過1530萬泰銖（約新台幣1453萬元），但這些名錶都不在他的財產申報表中。

根據泰國一名不具名的政界人士透露，普拉威位高權重，不少軍警高層都是他的部下，受到他的提攜，甚至政府反貪腐委員會主席也是他的門生。

反貪腐委員會已經決定在2018年1月8日約談普拉威，請他說明名錶等財產來源。12月初時，他曾經說明名錶是朋友借給他的，但不被外界接受，後來他在面對媒體提問時，選擇沉默以對。

泰國總理帕拉育日前被問到財產申報時，還主動秀出他所配戴的一只價值20萬泰銖手錶，並強調已經在財產申報單上，歡迎媒體去查詢。部分泰國媒體認為，這一波的名錶風波，媒體發揮了重要的監督功能。1061225

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