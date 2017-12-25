三大法人賣超0.07億元 宏碁獲外資青睞 連2天大

期貨部分，三大法人土洋對作，外資續加碼多單 381 口，淨部位多單回到 45550 口；投信加碼空單 126 口，淨部位空單來到 33235 口；自營商加碼空單 618 口，淨部位空單續升到 5217 口，合計三大法人減碼多單 363 口，淨部位多單為 7098 口。

台股今 (25) 日在外資休假，盤勢呈現個股表現帶動下，終場下跌 14.78 點，以 10522.49 點作收。三大法人仍是自營商單獨賣超，外資買 6.61 億元，投信買超 0.39 億元，自營商賣超 7.08 億元，合計賣超 0.07 億元。個股部分外資持續大買宏碁，近 2 個交易日買超張數近 2 萬張。

外資今天雖然因為聖誕節休假，不過持續買超台股，其中營運谷底反彈的宏碁，持續見到外資大舉敲進，上周五買超近 6000 張之後，今日買超張數擴大到 1.2 萬張，躍居外資買超首位。

至於台積電及大立光也同樣見到外資買超，電子三雄中僅鴻海持續遭外資賣超，不過張數僅 1000 多張，賣壓並不重。另外雖然傳出蘋果續砍 iPhone X 訂單，但是蘋概股賣並不大，雖然包括緯創、嘉聯益、臻鼎 - KY、台光電、TPK-KY、日月光、鴻準、鎧勝 - KY、台郡、可成等均遭調節，但是張數都在約數百張以內。

金融股仍是外資買盤相對整齊族群，包括玉山金、開發金、兆豐金、國泰金、第一金、華南金、合庫金、台新金、國票金等，都見到外資買盤加持。

ETF 部分，外資連 7 天賣超台灣 50，至於台灣 50 正 2，外資則是中止連續 2 天賣超；另外看空的台灣 50 反 1，外資則是連續 9 天買超。

外資集中市場買超第 1 名為宏碁，買超張數 12250 張，第 2 名華邦電，買超 8236 張，第 3 名大同，買超 6385 張，第 4 名燿華，買超 4662 張，第 5 名元大台灣 50 反 1，買超 4350 張。6 到 10 名依序為，台虹，買超 2922 張；旺宏，買超 2792 張；元大 S&P 原油正 2，買超 1810 張；中鋼，買超 1789 張；工信，買超 1532 張。

外資集中市場賣超第 1 名台灣大，賣超張數 5086 張，第 2 名中工，賣超張數 4723 張，第 3 名新光金，賣超 2847 張，第 4 名友達，賣超 2741 張，第 5 名華航，賣超 2136 張。6 到 10 名依序為，瀚宇博，賣超 2078 張；富邦上証正 2，賣超 1767 張；元大滬深 300 正 2，賣超 1519 張；榮成，賣超 1300 張；緯創，賣超 1200 張。

法人表示，外資今天雖然休假，但是依然連續第 2 天買超，其中電子權值股還是陸續見到外資買盤，顯示外資有部分資金趁機進行換股，唯一美中不足的是，鴻海仍名列外資賣超之列，所幸張數不多，是否是因為外資休假，還是外資確實已經賣壓減弱了，有待後續觀察。