〈車市〉搶年輕客 納智捷S3首推標配6顆氣囊 每月

裕隆 (2201-TW) 自有品牌納智捷今 (25) 日發表 LUXGEN S3 2018 年式，納智捷總經理蔡文榮表示，此次強打 60 萬以下即可擁有 6 具安全輔助氣囊是納智捷有史以來首見，加上標配 12 項主動安全配備，是國產房車絕無僅有，公司並訂未來每月銷量達 300 台的目標，是目前 3 倍，顯示對此車款具備高度信心。

裕隆總經理姚振祥日前曾表示「國產車真的很辛苦」，即便今年仍有汰舊換新補貼政策加持，但效益已較去年降低約 2 成。

事實上，除高端客群的購買力不減，進口車商不斷引進僅 150 萬元左右的進口車款搶攻中階車主，導致國產車汰舊換新補助牌效果並不顯著，進口車仍持續侵蝕國產車大餅，進口車市占甚至已在 40% 左右。