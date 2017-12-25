今日暖新聞》影／偏鄉文德國小聖誕傳愛　學感恩溫馨滿懷

位在彰化縣八卦山上的文德國小，號稱是全縣「最高學府」，因位處偏鄉，為了讓孩子們也能感受歡渡耶誕節的氣氛，校方利用25日聖誕節日的時機，到社區內老人養護中心與老人一同歡渡聖誕節，為節日增添溫馨，更具教育意義。

芬園鄉文德國小的學生很多也來自弱勢的家庭，而且學校也屬於偏鄉小校，因此，對弱勢的關懷，更能夠感同身受。學校師長在規劃了一系列的聖誕活動，包含英語闖關、同樂會等活動後，深覺在這樣溫馨感恩的節日中，讓小朋友想想可以怎麼做來讓這個節日更具意義，因此，在學校小朋友的決議之下，來到社區內的老人養護中心，來和長輩們一同歡渡聖誕節日。



▲陪伴犬也一同參與，穿梭在長輩之中和長輩們互動，為節日增添溫馨，更具教育意義。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

校長李政穎指出，小朋友們規劃了音樂才藝表演以及由中州科技大學的樂團一同參與和長輩們同樂，同時也透過由師長準備的湯品，在這樣寒冷的天氣中，由學生親自為長輩們送上並一同享用，一邊吃、一邊聆聽著音樂表演，身體、心裡都一樣感到溫暖。



▲芬園鄉文德國小小學生在聖誕節日到老人養護中心，與老人一同歡渡聖誕節。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

而文德國小的陪伴犬也一同參與，陪伴犬Vision、Amy發揮了關懷陪伴的功能，穿梭在長輩之中和長輩們互動，大家對Vision、Amy可愛的萌樣，讓長輩們感到十分溫暖。四甲黃子恩小朋友表示，能夠和老人家一同在聖誕節聽音樂會，是很難得的經驗，我希望他們能夠每天都很健康快樂。



▲陪伴犬也一同參與，穿梭在長輩之中和長輩們互動，為節日增添溫馨，更具教育意義。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

二甲陳勇仁小朋友則說：「看到老人家很高興我也好高興，而且因為我在家都有幫爸爸按摩，所以我在幫老人家按摩時，阿嬤說我按得很厲害！」



▲芬園鄉文德國小小學生在聖誕節日到老人養護中心，與老人一同歡渡聖誕節。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

李政穎說，學校師長們想透過節日，讓小朋友能夠學習到尊重、關懷，因為社區人口老化，學區內有很多長輩，我們希望小朋友能夠學習跟長輩相處，而透過學生們自行規劃到老人養護中心的活動，我想，小朋友一定會更有感。