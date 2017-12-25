2018陸經濟成長將低於今年 解決債務、汙染問題是

一名中國高階官員透露，即使中國經濟成長率降至 6.3%，也可實現 2020 年經濟規模翻倍的目標，若能解決債務、汙染等問題，中國願意付出經濟成長率降低的代價。
在 2016 年至 2020 年的經濟藍圖中，中國為實現 2020 年國內生產總值翻倍的目標，設定了 5 年期最低年成長率 6.5% 的標準。但在上個周末，負責監督經濟政策的中共官員楊偉民表示，2018-2020 年的年成長率如果只有 6.3%，也可以。
新華社援引中央財經領導小組辦公室副主任楊偉民說法指出，根據目前的經濟表現，2020 年的目標不會是「巨大的門檻」。根據《彭博社》報導，經濟學家估計，今年中國經濟成長率為 6.8%，2018 年將降至 6.5%。
中國國家主席習近平和其他高層領導人也表示，相較於經濟成長，未來 3 年，包括金融風險、汙染和貧困問題的改善，才是「關鍵性戰役」。
楊偉民稱，中國將在 2020 年前，放棄經濟成長目標，而包括瑞銀集團在內的投資銀行則認為，中國可能會提出 2018 年的經濟成長目標，這個目標會與今年的「6.5% 左右」類似。
香港大學經濟學教授陳志武表示，「楊衛民的說法並不令人意外，他正在為已經確定的政策，準備一個公眾可以接受的官方軟著陸說法。2018 年的目標成長率將低於 2017 年。」
國務院研究室副主任韓文秀在官方《經濟日報》的一篇文章中宣稱，到今年年底，中國的國內生產總值將達到 80 兆人民幣（12.2 兆美元）。他說，經濟只須每年成長 6.3%，居民收入成長 5.3%，就能達到 2020 年國內生產總值較 2010 年人均收入翻倍的目標。更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>