2018陸經濟成長將低於今年 解決債務、汙染問題是

一名中國高階官員透露，即使中國經濟成長率降至 6.3%，也可實現 2020 年經濟規模翻倍的目標，若能解決債務、汙染等問題，中國願意付出經濟成長率降低的代價。

在 2016 年至 2020 年的經濟藍圖中，中國為實現 2020 年國內生產總值翻倍的目標，設定了 5 年期最低年成長率 6.5% 的標準。但在上個周末，負責監督經濟政策的中共官員楊偉民表示，2018-2020 年的年成長率如果只有 6.3%，也可以。

新華社援引中央財經領導小組辦公室副主任楊偉民說法指出，根據目前的經濟表現，2020 年的目標不會是「巨大的門檻」。根據《彭博社》報導，經濟學家估計，今年中國經濟成長率為 6.8%，2018 年將降至 6.5%。