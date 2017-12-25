影／彰化市活化閒置國有地　闢設萬安停車場　買菜不拖吊

▲彰化市公所和國有財產署合作開闢為「萬安停車場」，有效紓解市區停車問題，讓活化公有地再添成功案例。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

彰化市三民市場周邊每逢上午時段停車需求高，停車不易，為增加市區停車供給，市公所爭取到位於三民路的一塊閒置國有地，並和國有財產署合作闢為「萬安停車場」，25日正式營運啟用，為活化公有地再添成功案例。

啟用營運典禮上彰化市長邱建富說，和警方配合的拖吊業者跟他抱怨說，自從彰化市廣設路外停車場，拖吊業務下滑一半，萬安停車場啟用後，拖吊量更少，今年的年終獎金也泡湯了。



▲彰化市公所和國有財產署合作開闢為「萬安停車場」，有效紓解市區停車問題，讓活化公有地再添成功案例。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

邱建富指出，此一新闢的停車場，占地面積約1,071坪的國有地，位於三民路旁、萬安里轄內的彰化市兒童公園旁，基地上原本為舊稅捐處宿舍，多年前拆除後土地一直閒置，也因為缺乏管理維護，導致雜草叢生、嚴重影響環境品質。



▲彰化市公所和國有財產署合作開闢為「萬安停車場」，有效紓解市區停車問題，讓活化公有地再添成功案例。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

為了改善其環境品質並加以活化利用，邱建富積極透過立法委員黃秀芳暨其服務處主任兼市民代表的莊陞漢大力協助下，促成土地所有的財政部國有財產署中區分署，於去年12月辦理現場會勘，研商闢建停車場之可行性。



▲彰化市公所和國有財產署合作開闢為「萬安停車場」，有效紓解市區停車問題，讓活化公有地再添成功案例。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

經過研商達成協議後，今年5月間，彰化市公所與政部國有財產署中區分署簽訂合作契約共同開發，將閒置土地合作闢建為停車場，期望藉由闢建停車場，活化公有土地改善市容，闢建停車場，一方面紓解市區停車問題，並可向經營廠商收取權利金，增加公庫收益，一舉數得。



▲彰化市公所和國有財產署合作開闢為「萬安停車場」，有效紓解市區停車問題，讓活化公有地再添成功案例。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

新闢的萬安停車場已於12月中完成停車場登記，營運後可提供129個停車位(含3個無障礙停車格)，經營廠商將開放60個停車位供月租使用，可望大幅改善彰化市三民市場週邊民眾的停車問題；營運啟用後，停車收費標準大致為：臨停一小時20元、月租2,000元。



▲彰化市公所和國有財產署合作開闢為「萬安停車場」，有效紓解市區停車問題，讓活化公有地再添成功案例。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.25）

市公所邀請立法委員黃秀芳、市民代表莊陞漢列席啟用典禮，並感謝他們全力協助爭取，讓活化公有地再添成功案例。萬安里長高林秀祝說，這處停車場面積約1071坪，原是稅捐處宿舍，拆除後閒置，地方爭取都被推稱要興建國稅大樓，謝謝市公所和民代幫忙，荒地變美觀的停車場。