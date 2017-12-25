金寶新事業起飛 2018啟動上市

沈軾榮指出，2017年金寶進行許多必要投資，因為台灣企業如果不轉型，或許5年到10年後會「無路可走」，金寶旗下投資的服務型機器人、3D列印、美妝鏡等，最快2018年起將陸續啟動上市計畫，目標未來10年將占金寶總營收10%到15%，相信2018年開始會逐漸享受這些成果，也看好2018年金寶營收與獲利將回到比較滿意的數字。

（中央社記者吳家豪台北25日電）代工廠金寶今天舉辦法人說明會，總經理沈軾榮表示，旗下新事業包括3D列印、服務型機器人、美妝鏡最快2018年起啟動上市計畫，目標未來10年占總營收10%到15%。

他說，在3D列印機方面，金寶子公司三緯國際2016年出貨約7萬台，2017年推估將略增到7.3萬台，主因彩色3D列印機原本規劃上半年推出，但為了克服技術困難而延後3個月到4個月，2017年已出貨約500台，與原訂目標2500台到3000台的差距應該明年可補上；預估2018年3D列印機總出貨約10萬台。

沈軾榮也提到，金寶今年第3季成立服務型機器人公司正式對外銷售，對象包括醫院、旅館、機場、零售業、銀行，2018年出貨有機會達到300台到500台。

另外，金寶旗下智慧鏡產品今年已銷售1萬台，預計2018年初發表第二代產品，加入觸控功能，也規劃於明年第3季或第4季攜手化妝品和保養品公司，預估2018年智慧鏡出貨將成長到5萬台至10萬台。

針對東南亞布局，沈軾榮說，金寶在菲律賓於2017年已啟用2座工廠生產智慧家電，產能預計2018年第1季或第2季就滿載，因此明年第3季將有第3座、第4座工廠加入生產智慧家電，甚至金寶正計劃在菲律賓購買土地，準備興建第5座和第6座廠房。

不過，沈軾榮坦言，智慧家電客戶號稱是「家電業的Apple」，對品質要求非常高，雖然第一個合作機種吸塵器進展順利，但是第二個合作機種吹風機的要求更高，已於今年11月、12月陸續解決零件供應和良率問題，達到預期進度。

針對美國總統川普主張貿易保護主義，沈軾榮認為，對金寶是加分而非減分，目前金寶在中國大陸的工廠以內銷為主，加上已在美國、巴西、東南亞等地布局，全球供應鏈相對完整；雖然金寶在2016年上半年損失網通大客戶，但經過努力，應該可以在2018年彌補回來，對明年展望正面且樂觀。1061225