兔寶寶動畫師吉文斯逝世 享耆壽99歲

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）以重新設計卡通角色「兔寶寶」廣為人知的美國動畫師鮑柏吉文斯（BobGivens）14日逝世，享耆壽99歲。他的女兒瑪麗亞娜（Mariana Givens）15日在個人臉書宣布消息。
英國廣播公司（BBC）今天報導，吉文斯曾替迪士尼（Disney）、華納兄弟（Warner Bros）和哈那-巴巴拉（Hanna-Barbera）等電影公司畫過動畫，事業橫跨超過60年。
他畫過的卡通角色還包括「湯姆貓與傑利鼠」（Tom and Jerry）、「達菲鴨」（Daffy Duck）、「鼠來寶」（Alvin and the Chipmunks）和「大力水手」（Popeye）。
吉文斯在1937年開啟動畫事業，先是替迪士尼公司畫「唐老鴨」（Donald Duck）和「白雪公主」（SnowWhite）卡通，隨後在1940年加入華納兄弟公司，並以「兔寶寶」（Bugs Bunny）角色的設計聞名。
兔寶寶是華納兄弟推出的「樂一通」（LooneyTunes）系列卡通領銜角色。由於華納兄弟嫌之前版本的「兔寶寶」「太過可愛」，不符合公司想要製作的卡通，吉文斯重新設計過的版本遂成為第一個正式版本「兔寶寶」，並令他聲名大噪。
吉文斯逝世的消息傳出後，許多人在社群網站上向他的作品致敬。
推特（Twitter）用戶柯甘（Josh Cogan）寫道：「我整個童年喜愛的卡通角色當中，許多是由吉文斯創作。而所謂童年就是我全部的人生。我們會懷念你的，鮑柏。」
也有推特用戶放上他們最喜愛的吉文斯動畫的GIF檔來追悼。署名FilmNoirHolland的用戶便放上「兔寶寶」的GIF檔，並寫道：「鮑柏吉文斯過世了。他是影史上最酷的兔子「兔寶寶」設計者。願他安息。」（譯者：中央社張正芊）1061225