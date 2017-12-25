兔寶寶動畫師吉文斯逝世 享耆壽99歲

（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）以重新設計卡通角色「兔寶寶」廣為人知的美國動畫師鮑柏吉文斯（BobGivens）14日逝世，享耆壽99歲。他的女兒瑪麗亞娜（Mariana Givens）15日在個人臉書宣布消息。

英國廣播公司（BBC）今天報導，吉文斯曾替迪士尼（Disney）、華納兄弟（Warner Bros）和哈那-巴巴拉（Hanna-Barbera）等電影公司畫過動畫，事業橫跨超過60年。

他畫過的卡通角色還包括「湯姆貓與傑利鼠」（Tom and Jerry）、「達菲鴨」（Daffy Duck）、「鼠來寶」（Alvin and the Chipmunks）和「大力水手」（Popeye）。