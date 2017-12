兔寶寶動畫師吉文斯逝世 享耆壽99歲

(中央社洛杉磯24日綜合外電報導)以重新設計卡通角色「兔寶寶」廣為人知的美國動畫師鮑柏吉文斯(BobGivens)14日逝世,享耆壽99歲。他的女兒瑪麗亞娜(Mariana Givens)15日在個人臉書宣布消息。

英國廣播公司(BBC)今天報導,吉文斯曾替迪士尼(Disney)、華納兄弟(Warner Bros)和哈那-巴巴拉(Hanna-Barbera)等電影公司畫過動畫,事業橫跨超過60年。

他畫過的卡通角色還包括「湯姆貓與傑利鼠」(Tom and Jerry)、「達菲鴨」(Daffy Duck)、「鼠來寶」(Alvin and the Chipmunks)和「大力水手」(Popeye)。