四維航明年2成船舶需換約 看散裝租金一年比一年好

散裝航商四維航運 (5608-TW) 在暌違 9 年後今 (25) 日召開法說會，由於已連虧 8 季，被問及明年是否有望轉盈轉盈，總經理周英朗態度相當保守，但表示，就整體散裝市況來看，研調機構看明年供給噸數僅年增 1.5%，增幅是近幾年來最少，2019 年更是負成長 0.1%，而全球景氣持續升溫帶動需求，預料明年租金將比今年好，2019 年還會更好。

四維航目前共有 65 艘船舶，其中 48 艘為自有船舶，3 艘租船，以及 14 艘代管船舶，以輕便型為主力占比為 46%，整體平均船齡 7.45 年，規劃明年淘汰約 1-3 艘船舶，暫無新增船隊計畫，待轉盈之後才會考慮增加船隊。