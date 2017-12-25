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中央社

抵制運動施壓 蘿兒取消以色列演唱會

中央社2017/12/25 19:24
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社耶路撒冷24日綜合外電報導）紐西蘭歌手蘿兒（Lorde）面臨「抵制、撤資和制裁運動」支持者壓力，決定取消以色列一場計劃好的演出。這項抵制運動是為抗議猶太國家以色列占領巴勒斯坦領土。

法新社報導，在青少女時期就獲得驚人成功、現年21歲的蘿兒在上週宣布，將在6月巡迴演出時到以色列特拉維夫（Tel Aviv）表演。

國際及紐西蘭社運人士傳出批評聲浪後，蘿兒今天宣布取消以色列的演出。

特拉維夫場次主辦單位Naranja發布蘿兒寫的聲明表示：「我收到了鋪天蓋地的訊息和信件，也與持各種意見的人談了很多次。我覺得這次的正確做法就是取消演出。」

她提到赴以色列演出的最初決定時表示：「對這件事我沒做出正確決定，我並不以承認此事自豪。」她也說：「我真的很抱歉，打破為你們演出的承諾。我希望有一天我們都能一起跳舞。」

Naranjah向法新社發聲明表示：「我們原諒蘿兒，也願她在俄國和美國巡演成功。」

蘿兒所受壓力來自「抵制、撤資和制裁運動」（Boycott, Divestment and Sanctions, BDS），自稱受到針對南非種族隔離政權的運動啟發，企圖終止以色列對約旦河西岸的占領。（譯者：中央社陳乃瑜）1061225

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