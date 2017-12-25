NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈關懷癌童　特教師劉建宏信守承諾《花遊記》出大包　鋼絲全外露HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
鉅亨網

勞基法爭議 洪水樹：台灣企業彈性是最大優勢

鉅亨網2017/12/25 19:26
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

可成 (2474-TW) 董事長洪水樹表示，台灣是島國經濟，彈性是企業最大的優勢，但是最近引發爭議的勞基法修法，遲遲未能有結果，讓他很難理解，在有高度共識下還是無法完成修法。洪水樹直言，少數人的意見未必可以代表全部人。

洪水樹今 (25) 日出席交通大學台南校區研究生宿舍暨學人會館啟用典禮，對於勞基法修法，作出上述的看法。

洪水樹在代表捐贈企業致詞時表示，交大創校超過百年，孕育無數人才，今天到場的校友，就可以見證，對於這次的學人會館在短短 8 個月就完工啟用，他有一個感動跟一個期待。

洪水樹說，一個感動是在這次的捐贈過程，感受到今日教育界竟然還有如此狂徒 (指交大校長張懋中)，錢都還沒有找到就開始動工了。洪水樹說，相較這幾年台灣因為法令限制，有勞工短缺問題，蓋廠時間通常拖很久，沒想到交大這麼快就完成了。

洪水樹表示，交大讓外界感受到，一間台灣的大學，能有這樣的熱情跟執行力，而交大校友也與眾不同，雖然人數沒有那麼多，但是校風明快，決策迅速，向心力強。

至於一個期待，洪水樹表示，市府在不違法的狀況下，能夠這麼快就促成這個案子完成，期待在未來包括政府、學校及產業，產官學可以一起發揮這樣的熱誠及效率，來促成投資。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字可成洪水樹勞基法島國彈性交大headline
四維航明年2成船舶需換約 ...緯創前進印度 林憲銘：大型...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan