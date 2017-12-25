勞基法爭議 洪水樹：台灣企業彈性是最大優勢

可成 (2474-TW) 董事長洪水樹表示，台灣是島國經濟，彈性是企業最大的優勢，但是最近引發爭議的勞基法修法，遲遲未能有結果，讓他很難理解，在有高度共識下還是無法完成修法。洪水樹直言，少數人的意見未必可以代表全部人。

洪水樹今 (25) 日出席交通大學台南校區研究生宿舍暨學人會館啟用典禮，對於勞基法修法，作出上述的看法。

洪水樹在代表捐贈企業致詞時表示，交大創校超過百年，孕育無數人才，今天到場的校友，就可以見證，對於這次的學人會館在短短 8 個月就完工啟用，他有一個感動跟一個期待。